宜蘭秘境｜明池水中劇場上映池中劍　十鼓擊樂團敲響山林

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東方俠客十鼓池中劍 響徹北橫明珠明池山谷
「十」代表鼓棒交疊，匯集十方能量，十鼓擊樂團自2000年創團至今20餘年，是來自臺南在地知名國際級表演藝術團隊，巡演足跡遍佈世界五大洲、演出超過萬場，走遍30多個國家，更受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、臺灣金曲獎國內外三大獎項提名肯定，透過鼓樂藝術來傳創台灣文化。屢獲世界音樂獎項青睞的十鼓擊樂團，經營水中劇場十年有餘頗負好評，首度進軍宜蘭秘境 – 素有北橫明珠之稱的宜蘭力麗馬告生態園區明池湖。
《池中劍The Sword in the Ink Stone》劇碼運用明池湖三大元素：墨池、書法、枯木進行演繹，並與明池周邊山林中的巨大天然白木林群互相呼應。曲目共分為八段：《五行音》由排鼓及鋁片琴貫穿，運用五行交融演繹大自然的浩瀚與傳統。《風馳雷掣》以板鼓、四棰演奏及三音鼓展現雷鳴、甘霖、雷火、雲雷、雷息。《十八羅漢鼓》演出者以腿、身、腰、手、眼搭配十八個動作並配合擊鼓節奏展現憾動人心的樂音。《逐鹿躍動映明潭》以原民逐鹿傳說發現桃花源，最後在三口鐘聲下結合過去與現在。《天空斬》以鼓樂、吹打樂及劇場身段描繪關聖青龍偃月刀之義。《吹牛雞》詮釋鄉間好勝公雞加以打溜子演奏手法豐富此曲意境。《憶想之門》依風、林、火、山譜曲，演奏者以孫子兵法之八卦陣圖移行換位詮釋鴨母王朱一貴內門起義壯舉。最後以《山之喚》這段曲目有感於大自然力量，由天鼓、側鼓、三音鼓、小堂鼓詮釋巨木群高聳入雲氣勢，展現出明池湖的生命力。2021年6月在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖，以俠客行走於山水筆墨中為起點，一場絕無僅有的鼓樂藝術將於明池湖畔展開。
6/4（五）~ 6/6日(日)、6/18(五) ~ 6/20(日)14:30共6個場次，在力麗馬告生態園區明池水劇場，展現十鼓擊樂團《池中劍The Sword in the Ink Stone》的演出。一同走入自然山林，感受【北橫明珠】與【東方俠客】一起帶來的藝術火花。
活動推薦
2021 明池水劇場 – 池中劍
地點：宜蘭 力麗馬告生態園區明池森林遊樂園
時間：6/4（五）~ 6/6日(日)、6/18(五) ~ 6/20(日)每日14:30（全場80分鐘，中場無休息）
網址：購票請至雄獅旅遊
票價：此次由雄獅旅遊集團首度獨家總經銷，演出觀賞區位票價為1,500元、2,000元、2,500元及A區3,000元，每場925個席次。（4/30前購票享早鳥九折優惠）
順遊：雄獅推出包含票券的全台各客源地出發1 ~ 4日遊程組合，外加接駁服務、訂房加購優惠、自由行搭配門票等一條龍配套方案，也可選擇從高雄、臺南、嘉義出發，遊程拉長至4天3夜19,999元起，遊覽棲蘭森林遊樂區和太平山森林遊樂區。
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