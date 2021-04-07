慎防「髖關節骨折」突襲！醫：前３年致死率達50%

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一名 78 歲的老先生坐著輪椅被推進來，他前兩天因跌倒引起右髖部疼痛，剛開始還能站起來，沒想到過了兩天已完全無法移動。 從X光片中，可以看出股骨頸骨折而且移位，須趕緊手術治療。 家人疑惑的是，老先生只是在浴室滑了一下，輕輕坐倒而已，而且第一天尚且能站，怎麼就斷了呢？
髖關節骨折經常在不經意的情況下「突襲」老人家，由於骨質疏鬆與平衡力不佳，看似輕微的外傷，其實已超過骨骼能承受的範圍。 這類的骨折有可能剛開始很輕微，但隨著活動增加會慢慢移位。 老人家髖部骨折幾乎都要開刀，即使年紀甚大有較高麻醉風險時，不開刀的風險還是比開刀更大。 而且手術後一年的死亡率約14％至36％，第二年死亡率約13％，前三年總死亡率約50％，超過一般癌症的死亡率，說它是「老人殺手」，一點也不為過。對骨科醫師而言，髖部骨折是最基本的手術，算不上困難，其致命的原因在於：
- 跌倒後：
因臥床而導致呼吸道感染、泌尿道感染、褥瘡，加上患者本身的抵抗力減弱，併發肺炎及敗血症的機率增加。
- 受傷後：
身體活動量突然大量下降，身體機能會快速退化，攝食營養及消化道機能也下降，導致患者快速衰弱與衰竭。
好發族群
年長者，年紀越大風險越高。 骨質疏鬆者、平衡力不佳者，合併其他關節炎者、洗腎患者。
預防
- 預防遠勝治療，「保密防跌」最重要，維持骨密度與骨品質、預防跌倒，都有賴於平時一點一滴儲存骨本，維持良好的肌力與平衡力。
正確治療
- 只要有移位或移位風險的髖部骨折，手術治療都是第一選擇。
- 術後的復健越早進行越好，使患者得以翻身、坐起、拍痰，並儘快得以下床行動。
- 注意營養與安全。
訓練強化
- 手術後重建下肢力量才能恢復既有功能，伸腿伸踝運動是首要功夫。訓練程度要看骨折部分修復狀況或人工關節術後狀況，請務必遵循您的主治醫師建議。
- 雖然髖部骨折致死率高，但如果能躲過這一關，重新鍛練好肌力與平衡力，並積極治療骨質疏鬆，反而是個重新建立健康基礎的機會。
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以上內容由游敬倫醫師著，新自然主義《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行！》授權提供，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。