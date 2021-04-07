不胖不老也會得高膽固醇！家族史、缺乏運動才是元兇？醫師點名「風險族群」應降更低

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近年來國人關注三高不僅發生在老年族群，青壯年也可能因為三高與高膽固醇發生心血管疾病意外，由於膽固醇數值需透過抽血測知，且高膽固醇無明顯症狀，心臟內科醫師提醒，成人40歲以上應定期檢測膽固醇數值，若是高風險族群更要注意膽固醇超標問題。
馬偕紀念醫院心臟內科主治醫師李應湘表示，膽固醇中的低密度膽固醇（LDL），是造成血管阻塞、病變的主要原因，與心血管疾病關係密切，正常標準為130以下。高密度膽固醇（HDL）對血管健康有正面效益。總膽固醇超過200以上，即屬於高膽固醇。
李應湘醫師提醒，膽固醇過高的人，未必都是肥胖身材，由於膽固醇多為肝臟所製造，與本身體質較有關聯，特別是家族史以及缺乏運動族群，更應注意膽固醇是否超標。
減少心血管疾病？切勿自行停藥
李應湘醫師表示目前高膽固醇治療，除了藥物還有針劑治療，搭配良好的生活型態與運動習慣，希望能將膽固醇較原先降低40%以上，尤其是已有慢性病或是發生過急性冠心症、做過心導管手術者，更要嚴格控制低密度膽固醇在100甚至70以下。穩定治療能有效降低低密度膽固醇、減少心血管疾病風險。
許多患者以為高膽固醇是可以治癒的疾病，因而自行停藥或減藥，恐對心血管健康造成傷害風險。李應湘醫師解釋，治療高膽固醇是個長期保養工程，須與醫師詳細討論，並配合醫囑用藥。
有氧運動增加好膽固醇？穩定治療加作息
李應湘醫師指出，飲食控制及規律運動，雖然對改善膽固醇數值有限，但有氧運動對心血管健康確實有正面效益，建議每週3至5次，每次30分鐘，不但能鍛練心肺、提升血管彈性，也能增加高密度膽固醇。
飲食營養方面，適當補充高單位魚油也是方法之一。醫師呼籲本身已有心血管疾病或膽固醇數值過高，更要定期回診檢查，配合適當運動、良好的飲食習慣。
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