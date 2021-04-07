電動自行車擬掛牌 eMOVING Shine、Bobe 值得看
2GameSome - 有車賞
2021-04-07 21:25:00
電動自行車免考照、免加油、免牌照稅與燃料稅的三大優勢，深受菜籃族及年輕學子喜愛；根據統計 2020 年統計，共有超過 50 萬輛奔馳於全台，然而市面上竟然有約四成未通過合法認證。為落實電動自行車管理，及加強取締無合格證業者，政府擬修法將電動自行車納入管理，除了產品本身須具備安全合格認證，也限制 14 歲以上才能騎乘，更重要的是將與汽機車相同需懸掛車牌，並強制投保責任險。
eMOVING 的電動自行車 Shine 與 Bobe 從車體到電池都完全符合國家安全認證，除了適合長途騎乘，還具備爬坡更省力、免駕照、環保節能、安靜不抖動等優點，此外，eMOVING 以完整的經銷與服務體系為後盾，並以及兩年的保固保證，讓消費者在購買時無須擔心品質與後續服務的問題。
eMOVING 電動自行車 Shine 與 Bobe，皆配備可攜式電池設計，能根據自身情況進行車充或者家充，且搭載加力變頻馬達後輸出扭力透過最佳減速比減速後放大輸出，可攻上 9 度爬坡度，最高 40-60km 續航力已經足夠一般使用，比一般輪內馬達創造出更大的動力性能，並遵循國內安全法規的要求。