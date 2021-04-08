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骨盆底肌是人體骨盆腔中重要的一塊肌肉，從恥骨至尾椎，支撐著腹腔內臟7成的壓力，又經過尿道、陰道、直腸，一旦失能就會出現頻尿、漏尿的狀況。擁有醫美專業資歷十年以上的醫美診所院長楊勝君醫師指出，長期久坐不運動造成腹壓增加，或女性停經荷爾蒙改變、懷孕壓迫，都會影響骨盆底肌，加上老化也會使組織鬆弛，當肌肉力道不足時，很容易憋不住尿意。
一般白天上廁所超過8次、夜間2次，醫學上就定義為頻尿；漏尿則可能因為打噴嚏、咳嗽、用力搬重物等，造成小便失禁。楊勝君醫師解釋，雖然男性也會因為老化出現骨盆底肌弱化，但女性因先天結構及荷爾蒙影響，比例上多過於男性，尤其產後婦女、停經婦女機率更高。
每日5回持續60天有成果 凱格爾運動易遺忘
凱格爾運動對於強化骨盆底肌確實有幫助，需每天規律進行4至5回，且每次收縮5至10秒，持續1個月會有改善，若能持續8至10周，大概可以改善7成。不過楊勝君醫師表示，每天都要記得且持續60天，很多人都會忘記或想到才做，效果因而不彰。
開刀風險高意願低 非侵入體外磁波儀滿意度佳
目前針對停經婦女的治療，可給予雌激素藥膏，使平滑肌黏膜增生；若極重度患者則會建議尿道懸吊手術；楊勝君醫師說明，提到開刀患者意願都會不高，傳統還有電療刺激術，須將貼片置於陰道或肛門，且療程需要10至20次，作用較淺層；近年則有較新的非侵入式體外磁波儀，利用磁場高強度聚焦磁能，28分鐘內刺激肌肉收縮12000次，功效超過電療或自主訓練。
根據研究指出，95%的患者可以有效的改善生活品質，因非侵入式，穿著輕薄褲子坐在椅子上即可進行，患者接受治療意願也大幅提升。不過楊勝君醫師提醒，生活習慣及飲食還是要配合調整，方能使治療成果維持更久。他也透露額外好處，因骨盆底肌強化後，會使周邊血液循環變好，還能順便幫性生活加分。
資料來源：健康醫療網 漏尿、頻尿好困擾 坐了這張椅子竟好轉？
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