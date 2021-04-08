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首批限量 30 輛 Toyota GR Yaris 新台幣 185 萬元起正式在國內展開預購

7Car 小七車觀點

2021-04-08 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Toyota 總代理和泰汽車今日 4/8 正式在國內展開 GR Yaris 車款的預購活動，首批限量 30 輛，將以單一編成方式導入，報價為新台幣 185 萬元起，多退少不補。

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GR Yaris 為 Toyota 旗下性能品牌 Gazoo Racing 與 Toyota 在 WRC 世界拉力賽中合作夥伴 Tommi Mäkinen Racing 共同設計開發的高性能掀背產品，搭載針對 WRC 賽事開發的 1.6 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 6 速 iMT 手排變速箱，於 6,500rpm 時可輸出 261ps 最大馬力，於 3,000~4,600rpm 間可輸出 36.7kg-m 峰值扭力。

內裝方面，GR Yaris 採用四人座配置，座艙以黑色搭配紅色鋪陳，雙前座椅為 GR 式樣。底盤方面，GR Yaris 採用專屬開發的 GR-Four 四輪傳動系統，前獨立麥花臣式、後獨立雙A臂式的懸吊也經過特別調校，前後均附防傾平衡桿，足踏 225/40R18 胎圈組。車色部分，國內引進的 GR Yaris 標準提供代號 040 的雪貂白，至於代號 3U5 的晶燦紅及代號 219 的疾競黑均為受訂生產。

消費者即日起可洽詢全國經銷商據點，或致電 0800-221-345 諮詢訂車事宜，和泰汽車將在正式上市後邀請完成預購之準車主前往據點賞車，並簽署正式訂單，7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤 GR Yaris 在國內上市的最新消息。

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2021-04-07-2021-04-13

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2021-04-06-2021-04-12
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