▲ 暴力鴉來了！Toyota GR Yaris 預接單價 185 萬首批釋出 30 台

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GAZOO Racing (GR) 是 TOYOTA 旗下的性能品牌，係在豐田章男社長的帶領下，為貫徹 Making Ever-better Cars 的理念而催生的子品牌。有別於傳統 Toyota 車款的形象，GR 系列運動車款更著重「挑戰自我極限」的理念。以性能為優先，GAZOO Racing 運用多年國際賽事的經驗，發展出全然不同於 Toyota 品牌調性的性能車款。
來自 WRC 賽道最真實的駕馭感受
GR Yaris 是由 Toyota 賽車部門 Toyota GAZOO Racing 和 Toyota 在世界拉力錦標賽（WRC, World Rally Championship）中的合作夥伴 Tommi Mäkinen Racing 共同設計開發。不同於傳統的開發流程大多以量產為主要考量，GR Yaris 的開發理念係以贏得 WRC 賽事為首要目標。從車身輪廓到造型設計的每個細節，GR Yaris 造型承襲 Yaris WRC 的賽車血統。搭載專為 WRC 賽事所開發的 1.6L 三缸渦輪增壓引擎及 6 速 iMT 手排變速箱，可達到最大馬力 261 ps、最大扭力 36.7 kg-m 的表現*2。全新專屬開發的底盤、懸吊及 GR-FOUR 四輪傳動系統，讓 GR Yaris 展現 WRC 賽車規格的最佳調校。
2021 年首批 30 台限量預購
GR Yaris 將採單一等級導入，即日起，Toyota 總代理和泰汽車展開首批 30 台限量預購活動，正式上市前將以 185 萬元接受客戶預先下訂（多退少不補）。可直接洽詢全台 Toyota 經銷商據點或致電顧客服務中心 0800-221345，詢問訂車相關事宜。相關資訊亦可上 Toyota 網站：https://www.toyota.com.tw/event/202104_gryaris_preorder/ 查詢。
*1圖示為海外樣式，實際車輛外觀、規格及配備皆以台灣地區販售實車為準。
*2此為原廠提供參考數值，實際道路行駛時，因受路況、載重、風阻、輪胎狀況及車輛維護保養等因素影響，實際數值可能有所差異。