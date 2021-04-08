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食藥署呼籲，使用外用藥應注意下列事項：
一、瞭解用途：常見止癢藥膏的主要有效成分有類固醇、抗生素、抗黴菌劑及抗組織胺等，須依自身症狀及產生原因來區分適合的用藥，例如蚊蟲引起的搔癢，可使用含抗組織胺或類固醇的藥物；為黴菌感染時，則須選用含抗黴菌劑的藥物，才可徹底殺死黴菌。建議選用前清楚向醫藥人員說明症狀。
二、選用劑型：身體各部位的表皮角質層厚度不同，吸收程度也不同，為讓藥物在角質增厚處、易流汗處、毛髮較濃密處或大面積部位能完全發揮藥效，外用製劑有依不同的油/水比例製作出不同劑型(例如軟膏、乳膏及凝膠等)產品可供選擇使用。
三、使用方法：使用前務必先詳讀藥品的使用說明書，並注意貯存方式及效期。正確塗抹藥膏的方式，請先洗淨雙手，保持患部乾燥，依照使用頻次，薄薄塗抹一層即可，擠出或倒出過多的藥劑應丟棄，不可再抹回容器以免汙染藥品，也不建議自行分裝小盒，以免變質。
四、不要任意拿以前用剩的藥、或是別人的藥來亂擦，以免症狀還沒得到緩解，而使病情惡化、引發感染等更嚴重的問題。最安全的用藥方式是交由專業的醫藥人員進行評估，並且遵從醫囑及配合醫師、藥師或藥劑生指示，正確的使用藥品。
食藥署提醒民眾，皮膚搔癢的原因不盡相同，建議民眾可向醫師或向鄰近社區藥局藥師諮詢，適當使用，就能兼顧治療效果與用藥安全，以早日揮別皮膚搔癢問題。
資料來源：健康醫療網 外用皮膚藥 用對4項使用方法
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