▲ eReady Fun 限時優惠 69,980 達人車聚活動同步起跑

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即日起只要到全台 eReady 門市以現金購買 eReady Fun，69,980 即可入主 eReady Fun。包含 CBS連動式煞車、五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與 12 吋輕量鋁合金輪圈等優質配備規格，省下來的 5000 元作為資費折抵。
36 期零利率方案最低日付不到 70 元
除了現金購車優惠之外，台鈴 eReady 也提供信用卡購車優惠分期，旗下車款 Fun、Run 兩款車型以皆可享有最多 36 期分期購車零利率方案註一，日付 69 元~82 元起。
你的城市領航員 eReady 達人車聚活動，4 月起全台開跑
eReady 邀請車界達人化身一日店長，於 eReady 全台展間與消費者近距離互動。在活動中，達人將會化身城市領航員，帶領消費者試乘 eReady Run & eReady Fun。達人陣容包含：台灣速克達比賽常勝軍-黃晧、全方位國際車手-江直螢、國民車評 GO CHOICE 購車趣總編輯-簡駿業（Rick）。
活動採預先報名制，詳細資訊請至e-Ready Taiwan 臉書粉絲專頁報名與了解。
報名貼文: https://reurl.cc/dVAvkD
註一：分期購車零利率方案是以原價進行分期，「資費折抵金方案」與「分期零利率方案」不得同時併用。