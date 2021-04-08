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南亞「冰酷隔熱紙」提升行車品質，四月到店送無毒橡皮擦

2GameSome - 有車賞

2021-04-08 16:25:00

南亞「冰酷隔熱紙」提升行車品質，四月到店送無毒橡皮擦
▲ 南亞「冰酷隔熱紙」提升行車品質，四月到店送無毒橡皮擦
季節交替之時、加上春季天氣變化快速，環保署空品監測提醒民眾，近期台灣西半部及離島地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）也建議車主們，若遇到濃霧路段，記得開啟車輛前、後霧燈，提昇自身的能見度與辨識度，並盡量減速慢行並與前車保持足夠的安全距離，同時減少變換車道。

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此外，更需要讓前檔玻璃保持視野清晰，除了開啟雨刷、車內進行除霧、避免玻璃內凝結霧氣，更重要的是隔熱紙的清晰度，南亞冰酷使用光學硬化層進行表面處理，除了可降低隔熱紙的霧度至小於 3% 之外，還可增加玻璃的通透度，讓室外入光後平穩進入人眼，沒有毛刺感，較其他市售品牌同級產品增加 8% 透明感，可確保濃霧及夜間行車視野。

春遊自駕最佳夥伴 高效防曬 高效透視 高效安全

四月正是春暖花開之際，自駕旅遊幾乎成為國人出遊的首選；不管選擇到阿里山賞螢、陽明山看海芋或者趁著豔陽高照到墾丁逐風踏浪等等，都是極熱門的旅遊行程規劃。豔陽高照時出遊，為了提昇車艙舒適的乘坐感，少不了品質優異、長效耐久、隔熱防曬的隔熱紙，實測各款市售 95% 紅外線阻隔等級之隔熱紙，在不同透光率下，南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）每款皆阻隔最多輻射熱源（CNS 5119 Class II 對應標準），可有效降低體感溫度，亦通過防止紫外光 UV-A、B、C 全波段測試，達 99% 以上長效阻隔。

過去許多人擔心車窗玻璃貼上隔熱紙後，會讓視線不清晰，一般而言，透光率的數值愈高，代表穿透隔熱紙進入車室的可見光越多，駕駛會看得更清楚。但是可見光越多進入車室，也表示更多的熱源進入車室，如何拿捏透光率與隔熱效果就很重要了。此外，隨著隔熱紙生產技術精進，也逐漸解除大眾對於透光率較低，會讓從車室往外視線過於昏暗的疑慮。而為了滿足每個人對車輛的需求、喜好、顏色等考量，南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）從頂級「A9」系列、「TOUGH 強悍」系列、「GT」系列、「VICTOR勝利」系列，足足提供了透光率從 8%~70% 的選擇，從想輕鬆外視到高隱密性，從搭配車色的深淺顏色與質感等都能提供最適切的選擇，車主們亦可搭配不同型號於車身或前檔玻璃。

市售隔熱紙種類  反射型與吸收型各擅勝場

市售品牌隔熱紙主要分為兩種：反射型與吸收型。吸收型目前市面產品有陶瓷（氧化鎢）、ATO（氧化銻錫）、紅外線吸收劑等三種，效果最好的為陶瓷隔熱層，陶瓷經高溫 1300 度以上鍛燒，完成後為非金屬材料，因此可長效隔熱 10 年以上，且阻隔波長可從 800~2500nm。ATO 為遠紅外線吸收使用波長在 1600~3000nm，在 780~1500nm 的近紅外波長沒有阻隔效果，通常會搭配近紅外線吸收劑使用。而紅外線吸收劑為最差之產品，使用有機合成製作，會因太陽久曬後ㄧ年內開始衰退，可從 95% 阻隔衰退至 50%，成本與陶瓷系統相差數十倍，市售主打低價位卻標榜高效隔熱效果皆為此類型產品。

反射型隔熱紙則採不同金屬鍍膜技術，南亞塑膠發展金屬鍍膜技術已逾 30 年，擁有專利鍍膜技術，具高外反射、低內反射以及不氧化之特性，頂級鍍膜技術大多採金屬銀、金及其他貴金屬為主，但金屬鍍膜有 eTag 無法通過、施工不易且乾燥不易、氧化及反射光害等問題外，在實際的熱阻隔效果上不及陶瓷隔熱層，因此除全景天窗適合使用金屬鍍膜產品外，車身盡量仍以非金屬產品為佳。

頂級專利奈米陶瓷科技

南亞塑膠所生產的南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL），以業界最高、頂級隔熱專利奈米陶瓷科技技術生產，在無塵室中以精密塗佈機進行特殊奈米陶瓷塗料塗佈加工，陶瓷對紅外線的隔熱效果最有效，也更耐久。太陽輻射在陶瓷層能階躍遷，消耗部分能量而部分轉換為熱，熱於靜止空氣下不會傳到車內，再由高速行駛的對流風將熱量慢慢釋放至室外，減少車內冷氣負荷，達到節能、省錢的效果！南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）專利陶瓷奈米阻隔技術更獲得台灣、日本、美國及中國等國際認證。

春季超前部屬 夏季車艙舒適  更換隔熱紙三建議

燠熱的夏季即將來臨，建議車主們不妨檢視愛車隔熱紙狀況，若有需要更換，趁著春暖之際超前部署，儘快採取行動更換隔熱紙。南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）建議，隔熱紙屬於高單價以及使用年限長，為擁有良好的施工品質與優異的隔熱效果，且避免張貼到品質不良的仿冒品，不管是新、舊車輛都應該評估以下狀況：

  1. 隔熱紙非一般短期商品，通常使用期約 10 年以上，既然要貼、就貼好一點的，善待自己、也善待家人。
  2. 優異的隔熱紙要搭配優良施工品質，選擇經原廠授權合作店家，標準精細的工序更能延續隔熱紙壽命。
  3. 貼隔熱紙前的選色步驟，盡量不假手他人，親自前往原廠認證店家進行選擇，實際試貼，美感誤差最小，更能獲得專業店家 Pro 級建議。

四月蒞臨原廠授權的店家 免消費即贈無毒橡皮擦

四月期間，消費者蒞臨全台南亞冰酷原廠授權的店家（https://www.icecool.com.tw/Location），無需消費、只要說通關密語：「無毒專家南亞冰酷隔熱紙」即贈送精緻好擦的「無毒橡皮擦」。欲知更多關於南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙相關訊息，請至南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙官方網站(https://www.icecool.com.tw/)查詢

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