▲ 南亞「冰酷隔熱紙」提升行車品質，四月到店送無毒橡皮擦

四月正是春暖花開之際，自駕旅遊幾乎成為國人出遊的首選；不管選擇到阿里山賞螢、陽明山看海芋或者趁著豔陽高照到墾丁逐風踏浪等等，都是極熱門的旅遊行程規劃。豔陽高照時出遊，為了提昇車艙舒適的乘坐感，少不了品質優異、長效耐久、隔熱防曬的隔熱紙，實測各款市售 95% 紅外線阻隔等級之隔熱紙，在不同透光率下，南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）每款皆阻隔最多輻射熱源（CNS 5119 Class II 對應標準），可有效降低體感溫度，亦通過防止紫外光 UV-A、B、C 全波段測試，達 99% 以上長效阻隔。
過去許多人擔心車窗玻璃貼上隔熱紙後，會讓視線不清晰，一般而言，透光率的數值愈高，代表穿透隔熱紙進入車室的可見光越多，駕駛會看得更清楚。但是可見光越多進入車室，也表示更多的熱源進入車室，如何拿捏透光率與隔熱效果就很重要了。此外，隨著隔熱紙生產技術精進，也逐漸解除大眾對於透光率較低，會讓從車室往外視線過於昏暗的疑慮。而為了滿足每個人對車輛的需求、喜好、顏色等考量，南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）從頂級「A9」系列、「TOUGH 強悍」系列、「GT」系列、「VICTOR勝利」系列，足足提供了透光率從 8%~70% 的選擇，從想輕鬆外視到高隱密性，從搭配車色的深淺顏色與質感等都能提供最適切的選擇，車主們亦可搭配不同型號於車身或前檔玻璃。
南亞塑膠所生產的南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL），以業界最高、頂級隔熱專利奈米陶瓷科技技術生產，在無塵室中以精密塗佈機進行特殊奈米陶瓷塗料塗佈加工，陶瓷對紅外線的隔熱效果最有效，也更耐久。太陽輻射在陶瓷層能階躍遷，消耗部分能量而部分轉換為熱，熱於靜止空氣下不會傳到車內，再由高速行駛的對流風將熱量慢慢釋放至室外，減少車內冷氣負荷，達到節能、省錢的效果！南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）專利陶瓷奈米阻隔技術更獲得台灣、日本、美國及中國等國際認證。
春季超前部屬 夏季車艙舒適 更換隔熱紙三建議
燠熱的夏季即將來臨，建議車主們不妨檢視愛車隔熱紙狀況，若有需要更換，趁著春暖之際超前部署，儘快採取行動更換隔熱紙。南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）建議，隔熱紙屬於高單價以及使用年限長，為擁有良好的施工品質與優異的隔熱效果，且避免張貼到品質不良的仿冒品，不管是新、舊車輛都應該評估以下狀況：
隔熱紙非一般短期商品，通常使用期約 10 年以上，既然要貼、就貼好一點的，善待自己、也善待家人。
優異的隔熱紙要搭配優良施工品質，選擇經原廠授權合作店家，標準精細的工序更能延續隔熱紙壽命。
貼隔熱紙前的選色步驟，盡量不假手他人，親自前往原廠認證店家進行選擇，實際試貼，美感誤差最小，更能獲得專業店家 Pro 級建議。
四月蒞臨原廠授權的店家 免消費即贈無毒橡皮擦
四月期間，消費者蒞臨全台南亞冰酷原廠授權的店家（https://www.icecool.com.tw/Location），無需消費、只要說通關密語：「無毒專家南亞冰酷隔熱紙」即贈送精緻好擦的「無毒橡皮擦」。欲知更多關於南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙相關訊息，請至南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙官方網站(https://www.icecool.com.tw/)查詢。