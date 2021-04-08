新台幣 155.8 萬元起　純種義大利電動掀背車 Fiat 500e 國內售價公布

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Fiat 500e 最早於 2020 年 3 月登場，除了動力系統改為純電驅動之外，外觀與內裝方面都有進一步的變動， 尺碼上相較舊款長了 6mm、寬 2mm，長寬高分別是 3,632mm x 1,683mm x 1,527mm，軸距為 2,322mm。
在外觀仍可看見 500 車系傳統的設計元素，但原先車頭中央的廠徽改以 500 字樣點綴，同時氣壩也以蜂巢格柵的樣式呈現。而在車尾方面，同樣維持圓潤俏皮的視覺感受，但後保桿更加立體，且尾燈在剎車時會形成 E 字的 LED 樣式，以強調這款小掀背車的純電地位。
在內裝部分，中控台設計的更加簡潔，中控台上方採用了獨立式 10.25 吋多媒體螢幕，儀錶板改以 7 吋數位螢幕取代，方向盤從三幅式設計變為雙肋的造型，朝向科技化靠攏。安全方面也進一步提升，配備了 ADAS 系統，包括前方自動緊急煞停、疲勞提醒、速限偵測等等，而 Level 2 跟車系統則需額外花費 75,000 元加選。
動力方面，500e 採用 42kWh 的電池組搭配單顆電動馬達，整套純電系統可發揮 118ps 的最大馬力，官方數據顯示 500e 可以在 9 秒內達成 0-100km/h 加速，最高極速為 150km/h。在歐盟 WLTP 規範下可提供 320 公里的續航力，使用 85kW 充電器，可以在 35 分鐘內將電量充至 80%。Fiat 500 車系在全球超過 100 個市場販售，在歐陸市場受到一定的歡迎，而義大利車款在國內雖然是冷門市場，但獨特的魅力依舊吸引死忠車迷，相信 500e 的導入亦能擄獲目標族群的心。