北歐電能旅行車 Volvo V60 T8 Recharge Inscription 試駕

●國際富豪汽車於 2020 年 12 月 28 日推出 2021 年式 S60 / V60 車系，將原有的 T4、T5 純汽油動力改以 B4、B5 兩款 48V Mild Hybrid 第三代 Drive-E 動力系統取代，至於 T6 PHEV 則改以 T8 Recharge 取代
●T8 擁有 390hp 最大馬力及 65.3kg-m 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成
●隨車搭載的 11.6kWh 容量鋰電池提供最高 57 公里的純電行駛里程，平均油耗達到 52.7km/L。
●升級 AAC 高效複合清淨科技，經 SGS 實驗證明其可過濾 99.9% PM 2.5 懸浮微粒、更小的 PM 0.3 可過濾 98.3%，駕駛可透過中控螢幕上的 APMS 車室空氣微粒監測系統掌握車室狀態
●後方乘客享有 2 個 USB Type-C 插槽
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Volvo 近年來積極推廣全面電動化的願景，宣示在 2025 年時達到純電動力與油電混合動力的銷售比率達到各半的目標，因此持續推出多款4 8V Mild Hybrid 第三代 Drive-E 動力系統及 Recharge 插電式油電產品，國際富豪汽車在去年 (2020) 12/28 推出 2021 年式 S60 / V60 車系之時，不再提供純汽油的 T4 及 T5 動力，改為提供導入 48V Mild Hybrid 第三代 Drive-E 動力系統的 B4 及 B5 動力，而頂級的 T8 Recharge Inscription 插電式油電動力為 S60 及 V60 車系首度導入，取代先前的 T6 PHEV，本次試駕車型為建議售價新台幣 269 萬元起的 V60 T8 Recharge Inscription。
外觀方面，V60 T8 Inscription 在車頭採用鍍鉻直瀑式水箱護罩，中央的廠徽整合前鏡頭，頭燈採用雷神之鎚造型，具備亮度達 2,000 流明的高階 LED 自動轉向功能，保險桿當中設有頭燈清洗器，但未配置前霧燈。車側在左前葉子板當中設有常見的 SAE J1772 充電孔，足踏五輻黑鑽石切割鋁合金鋼圈 (Black Diamond Cut)，配胎規格為 235/40R19，車頂設有整合式鋁合金車頂載物軌。車尾在後保險桿中設有鍍鉻飾條，排氣尾管採用雙邊單出整合式樣。
國際富豪汽車所引進的 T8 Recharge 動力，僅搭配 Inscription 編成。
V60 T8 Recharge Inscription 的車身長寬高 4,761x1,850x1,437 (mm)，軸距則為 2,872mm。
Inscription 在後保險桿中設有鍍鉻飾條，排氣尾管採用雙邊單出整合式樣。
Inscription 採用鍍鉻直瀑式水箱護罩，中央的廠徽整合前鏡頭。
頭燈採用雷神之鎚造型，T8 Recharge Inscription 具備亮度達 2,000 流明的高階 LED 自動轉向功能，保險桿當中設有頭燈清洗器，但未配置前霧燈。
V60 T8 Recharge Inscription 足踏五輻黑鑽石切割鋁合金鋼圈 (Black Diamond Cut)，配胎規格為 235/40R19。
充電孔位在左前葉子板當中，採用的規格為常見的 SAE J1772。
B4 Momentum 及 T8 Recharge Inscription 均配置整合式鋁合金車頂載物軌。
LED 導光條式尾燈組除了直立造型外，也橫貫入尾門當中，創造不錯的辨識度。
尾門右側設偶 T8 AWD Recharge 銘牌。
內裝方面，2021 年式 V60 延續第二世代的簡約鋪陳，提供豐富的配備水準，自 2021 年式起升級 AAC 高效複合清淨科技，經 SGS 實驗證明其可過濾 99.9% PM 2.5 懸浮微粒、更小的 PM 0.3 可過濾 98.3%，駕駛可透過中控螢幕上的 APMS 車室空氣微粒監測系統掌握車室狀態，另外也提供後方乘客 USB Type-C 插槽。
新世代 Volvo 車系採用家族化的簡約座艙鋪陳，V60 車系在 B5 R-Design 及 T8 Recharge 車型中擁有滾邊皮質儀錶檯。
方向盤為三幅皮質包覆式樣，兩側設有多功能按鈕，後方無換檔撥片，整體握感扎實舒適。
12.3 吋數位整合資訊儀錶組較非 Recharge 車型增加右側的電能驅動系統運作狀態及剩餘電量顯示功能。
9 吋 Sensus 資訊暨衛星導航控制介面整合全車各項功能，內建的 APMS 車室空氣微粒監測系統可幫助掌握車室狀態。
中控台下方保留常用功能的實體按鈕與旋鈕，對於駕駛途中的盲操作性有所助益。
T8 Recharge 車型採用質感極佳的 Orrefors 水晶排檔桿頭，下方為旋扭式引擎啟閉、駕駛模式切換、電子手煞車及 Auto Hold 開關，右方提供置物空間與置杯座，若是 B4 Momentum 及 B5 R-Design 車型還可享有無線充電座。
前座中央扶手掀起後，可見到具備止滑功能的置物空間。
14 支揚聲器 Harman Kardon 音響為 T8 Recharge 車型的標準配備，聆聽表現相當優異，消費者還可選配升級為 15 支揚聲器 Bowers & Wilkins 音響。
T8 車型未配置前霧燈，卻在燈光撥桿中保留無作用的啟閉開關按鈕。
附防夾功能的全景式電動天窗為 B5 R-Design 及 T8 Recharge Inscription 的標準配備，採光面積相當大。
T8 Recharge 採用 Nappa 透氣真皮舒適型座椅，雙前座椅支援電動調整、電動腿部支撐、電動腰靠、冷熱通風及記憶功能，承襲 Volvo 向來不錯的舒適與支撐表現。
受惠於後懸吊改用單體式設計以及軸距增加，後座空間不因電能驅動方式而有所減損，座椅包覆與支撐性都在水準以上。雖然 Recharge 插電式油電動力的前後軸間無實體傳動軸，但中央隆起範圍全車系均同樣偏大。。
T8 車型並未如同 B5 R-Design 擁有後座獨立兩區恆溫空調，但 2021 年式全車系均配置 2 組 USB Type-C 插槽。
後座中央扶手拉下後，可見到內部設置隱藏式杯架及置物空間，還可透過與行李廂之間的雪橇孔來放置較長物件。
附表為本站實測座艙空間之數據。
V60 T8 Recharge Inscription 的行李廂空間不因搭載電能驅動系統而有所影響，標準置物為 529 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒後可擴增至 1,441 公升，平整性與機能性均十分出色。
安全防護方面，V60 全車系均搭載 IntelliSafe 安全科技，擁有相當完善的配備，主要包括 City Safety 都會安全防護系統、 PA II 智能駕駛輔助系統、 Run-off Road 衝出路面安全防護及輔助系統、 RCWFAB 後方來車碰撞預防警示暨主動煞車系統、 CTA 倒車車側警示系統、 DAC 駕駛疲勞警示系統、 RSI 路標顯示暨速限警示、 ACC 主動車距巡航系統及 Oncoming Lane 對向來車閃避輔助系統暨主動煞車等。至於基本的主被動防護上，則有硼鋼車體、 WHIPS 頸椎撞擊防護系統、 SIPS 側撞防護系統及 6 具氣囊等，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星成績
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，V60 T8 Recharge 採用代號 B4204T34 的 2.0 升橫置直列 4 缸渦輪增壓及機械增壓汽油引擎，搭配後軸的電動馬達構成 eAWD 四輪驅動系統，引擎部分可在 3,000rpm 時輸出 303hp 最大馬力，在 2,200~4,800rpm 間輸出 40.8kg-m 峰值扭力，馬達部分則可在 7,000rpm 時輸出 87hp 最大馬力，在 0~3,000rpm 間輸出 24.5kg-m 峰值扭力，系統綜效最大馬力為 390hp，綜效峰值扭力為 65.3kg-m，搭配 Geartronic 8 速自排變速箱之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成。隨車搭載的 11.6kWh 容量鋰電池可提供最高 57 公里的純電行駛里程，平均油耗達到 52.7km/L。
駕著 V60 T8 Recharge Inscription 上路，旋即感受到相當豐沛與飽滿的起步加速反應，接近純電動車瞬間享有強勁推力的印象，過程安靜平順，當需要再加速超車之時，雙增壓的引擎也具有不錯的表現，雖然相較於性能數字接近的德系純汽油動力對手來說少去熱血澎湃，對應絕大多數日常使用情形則輕而易舉，更免除電動車的里程焦慮，展現出插電式混合動力的優勢。
乘駕品質方面，V60 T8 Recharge Inscription 擁有此價位同級車間水準之上的 NVH 工程表現，組裝品質良好，多層膠合玻璃也稱職隔絕惱人車外噪音，輔以可經常使用的純電行駛模式，創造出相當出色的行路質感。而動態回饋方面受惠於重心向後及向下移動，較過去體驗過的純燃油 Volvo 車款更為貼地，對於碎震與坑洞的處理也更為細膩，整體感受從容而優雅。
在電動車趨勢因排放規範或環境意識等因素而銳不可擋的今時今日，許多傳統汽車品牌逐步發展電能驅動或替代燃料等技術，而 Volvo 在純電動及插電式油電混合動力領域中也有所琢磨，如今提供 60 及 90 車系 T8 Recharge 動力選項，除了讓消費者有了轉移至電能車款的良好契機，也兼顧既有的安全、舒適及機能表現，相信 Recharge 家族會是豪華汽車市場中一支不容忽視的力量。