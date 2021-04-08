北歐電能旅行車 Volvo V60 T8 Recharge Inscription 試駕

新在哪裡？

●國際富豪汽車於 2020 年 12 月 28 日推出 2021 年式 S60 / V60 車系，將原有的 T4、T5 純汽油動力改以 B4、B5 兩款 48V Mild Hybrid 第三代 Drive-E 動力系統取代，至於 T6 PHEV 則改以 T8 Recharge 取代

●T8 擁有 390hp 最大馬力及 65.3kg-m 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成

●隨車搭載的 11.6kWh 容量鋰電池提供最高 57 公里的純電行駛里程，平均油耗達到 52.7km/L。

●升級 AAC 高效複合清淨科技，經 SGS 實驗證明其可過濾 99.9% PM 2.5 懸浮微粒、更小的 PM 0.3 可過濾 98.3%，駕駛可透過中控螢幕上的 APMS 車室空氣微粒監測系統掌握車室狀態

●後方乘客享有 2 個 USB Type-C 插槽

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× 新世代 Volvo 車系採用家族化的簡約座艙鋪陳，V60 車系在 B5 R-Design 及 T8 Recharge 車型中擁有滾邊皮質儀錶檯。

× 方向盤為三幅皮質包覆式樣，兩側設有多功能按鈕，後方無換檔撥片，整體握感扎實舒適。

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× 9 吋 Sensus 資訊暨衛星導航控制介面整合全車各項功能，內建的 APMS 車室空氣微粒監測系統可幫助掌握車室狀態。

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× 受惠於後懸吊改用單體式設計以及軸距增加，後座空間不因電能驅動方式而有所減損，座椅包覆與支撐性都在水準以上。雖然 Recharge 插電式油電動力的前後軸間無實體傳動軸，但中央隆起範圍全車系均同樣偏大。。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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