她咳嗽就醫驗出10顆肺癌！醫籲：40歲後肺癌風險激增，最好定期接受電腦斷層篩檢

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熟女慢性咳嗽看醫生 電腦斷層發現十顆原發性肺癌
肺癌高居臺灣民眾死因首位，每年新增肺癌人數約1萬3,000人，超過9,000人死於肺癌。民眾期待更有效的篩檢工具，能幫助提早發現肺癌。胸腔外科醫師指出，肺部X光攝影對於1公分以下的肺癌檢出率不理想，而國人40歲後肺癌風險與死亡率陡然升高，若具有危險因子應更為警惕。
一名50多歲女性因慢性咳嗽到奇美醫院胸腔內科就醫，接受胸部X光攝影檢查後，發現左側胸腔有微小陰影，採取抗生素治療後並未改善。兩個月再進行胸腔電腦斷層掃描，赫然發現肺臟中有數十顆大小不一的低密度結節，其中有十顆為「原發性肺癌」腫瘤。
奇美醫學中心胸腔外科主治醫師蘇英傑表示，一次發現十顆早期原發性肺癌雖然，但多發性肺癌與雙側肺癌卻所在多有。以奇美門診數據顯示，過去4年106位確診肺癌病人中，近四分之一是多發性及雙側肺癌病灶，平均每人有2.9顆腫瘤。
X光攝影檢出率過低？肺腺癌與抽菸無關卻佔96%
只做肺部X光攝影，可能導致早期肺癌被放過？蘇英傑指出，在過去118例手術切除的155顆肺癌中，X光攝影能看到的比例只有22%，有高達78%只能透過電腦斷層掃描發現。
「X光攝影檢查的診出率出奇的低！」蘇英傑醫師說明，若肺癌大於2公分以上，X光攝影診出率約有7成至9成，但若肺癌小於1公分，則X光攝影的檢出率就掉到個位數比例，而且這時的肺癌病灶幾乎全是「低密度肺結節」，也就是一般民眾常聽到的「毛玻璃狀病變」。
致癌因子的改變，使亟需接受肺癌檢查的族群有所轉變。蘇英傑醫師解釋，幾十年前吸菸是肺癌最高度相關因子，以肺癌種類來說，「鱗狀上皮細胞癌」與「肺腺癌」約各佔一半。近年來，肺腺癌診出率明顯高於與吸菸相關的鱗狀上皮癌，此次統計的155顆腫瘤中，只有6顆不是肺腺癌，佔比達96%，且大多數病人無吸菸史。
低劑量電腦斷層安全嗎？是否有助減少肺癌死亡率？
由於肺癌連年名列十大癌症死亡率之首，民間亦有鼓吹廣設「低劑量電腦斷層」(Low Dose Computer Tomography；簡稱LDCT)的輿論聲音。過去低劑量電腦斷層的爭議點之一為安全性。一般認為LDCT輻射劑量曝露，是傳統胸部電腦斷層掃描的十分之一。一次檢查等於20至30張X光片的輻射劑量，約1至1.5毫西弗，略低於國人一年接受天然背景輻射劑量。
此外，低劑量電腦斷層是否有助於降低肺癌死亡率，各界尚無一致看法。衛生福利部國民健康署認為，低劑量電腦斷層對「重度吸菸族群」進行是有效的，相較於胸部X光檢查，可減少20%的肺癌死亡率。但若不是高風險族群，尚未有足夠證據顯示篩檢的有效性。
肺癌人數年年增加，為釐清低劑量電腦斷層是否應該全面推行，臺灣肺癌學會正進行肺癌防治國家型研究計畫，針對對吸菸以外危險因子以低劑量電腦斷層掃描篩檢的效益，預計花費8年時間，將在111年提出結論。
40歲後肺癌風險激增 這些人建議定期篩檢
蘇英傑醫師提醒，雖然目前低劑量電腦斷層攝影檢查(LDCT)用於肺癌普篩之效益仍未有定論，考量到從40歲開始陡然升高的肺癌罹病風險，及X光攝影檢查因有盲點，較難發現早期肺癌，仍建議國人可從40歲開始，依據個人家族史、吸菸史及環境暴露風險等因子，每2至3年進行包含胸部低劑量電腦斷層攝影檢查的健康檢查。
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