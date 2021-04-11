影／友達以上戀人未滿？暗戀青梅竹馬 多年後結局逆轉
影像中心/綜合報導
2021-04-11 10:00:00
「全世界都看出來了，唯獨你不知道。」伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中，兩小無猜、友達以上戀人未滿的珮喻與大偉，一路從學生時期打打鬧鬧，到出社會工作，即使周遭所有人都看出來，兩人間的曖昧情愫，但因為猶豫不決，遲遲不肯踏出最後一步，他們究竟要如何從朋友發展成戀人呢？
要怎麼從朋友變成戀人？因為擔心破壞友誼而不敢開口告白，躊躇不前的心情令人忐忑。往往簡單幾個字的「我喜歡你」，其心意卻是重如千金，常卡在心裡不敢述說。這次《追劇》呈現出少年少女的歡喜冤家愛情故事，觀眾可以從男女主角身上，找出當年青澀時光的自己。 伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）