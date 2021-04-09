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印度市場專屬三排座休旅　Hyundai Alcazar 即將登場

7Car 小七車觀點

2021-04-09 08:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Hyundai 日前於印度市場推出一款全新的三排七人座休旅車 Alcazar，其雖然與 Creta 共用平台，但擁有專屬的外觀配置以及內裝布局，甚至動力選項也不同，屬於該市場的高階車款。

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Alcazar 原名為西班牙語的城堡之意，意旨 Hyundai 專為印度市場開發的新車款，主攻多名家庭成員的客群。外觀上採用與 Creta 相似的車頭設計，包括彎月形 LED 日行燈、Trio Beam LED 大燈、18 吋鋁合金輪圈、LED 尾燈等等。軸距較 Creta 多了 150mm 達到 2,760mm 的表現，以提供更寬敞的第三排乘坐空間以及行李廂容積表現。在拉伸車長與軸距之後， C 柱後方的設計也較為挺直，看起來更加沉穩。

內裝部分原廠尚未公布實車照，但根據設計圖可以看出將採用雙色的鋪陳設計，並且與 Creta 相同配置了 10.25 吋多媒體觸控螢幕，亦支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 連結功能，其他配備還包括了全景式天窗、數位儀錶板、無線充電板和恆溫空調系統。

座椅鋪陳方面，Alcazar 共有 6 人座或者 7 人座的配置，在 6 人座當中，第二排座椅中央擁有落地式中央扶手設計，上方提供開放式杯架以及儲物空間。在 7 人座部分，第二排座椅則改採 3 人座設計。第三排座椅具備椅背傾倒以及前後滑移的機能，亦有獨立的冷氣出風口，同時也能完全折疊形成平坦的空間，提升後方的機能表現。

動力表現上，Alcazar 提供了 2.0L 汽油引擎以及 1.5L 柴油引擎兩種選項，前者最大輸出為 159PS、192Nm，後者輸出為 115PS、250Nm，均提供 6 速手排或者 6 速自排選擇。Alcazar 將在近期內於印度市場正式發表，將與 Tata Safari、MG Hector Plus 和 Mahindra XUV700...等主要對手抗衡。

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