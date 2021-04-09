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超車、換車道都自己來　Toyota/Lexus 推出 Advanced Drive 駕駛輔助系統

7Car 小七車觀點

2021-04-09 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
為了朝向零交通事故傷亡的願景邁進，Toyota/Lexus 日前透過 Mobility Teammate Concept 的概念推出了具備 Toyota Teammate／Lexus Teammate 駕駛輔助機能的主動安全科技 Advanced Drive 系統，將率先用於 Lexus LS 以及 Toyota Mirai 兩款車上。

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此套 Advanced Drive 系統含括 Intelligent (智能化)、Reliable (信賴感)、Perceptive (高識別性)、Interactive (人機互動)、Upgradable (可更新的) 5 大特點，把安全放在首位，實現近似人在開車的自然、平穩駕馭感。這套系統除了主動偵測車輛周圍的道路狀況給予適當的提醒之外，亦能針對駕駛的反應來提供建議的指示操作，達到人機雙向溝通的目的，提高人與車輛之間的信賴感。另外，Advanced Drive 系統還可以記錄車輛外部的圖像、數據等行車數據，並上傳至 Toyota 原廠的雲端服務器。透過掌握車輛在不斷變化的環境中的行為，用於自動駕駛、先進安全技術和地圖相關技術的研究與開發。

Advanced Drive 系統是一套支援於高速路段和高速公路行駛的主動安全系統。當駕駛設定好導航目的地時，系統便會在駕駛員的監督下根據實際交通的狀況、號誌來判斷和操作，同時保持車道/車距、下閘道、變換車道與超車...等動作，協助駕駛駛向目的地。

啟動後駕駛員也無需進行油門、剎車和轉向的操作，進而減少了長途駕駛時的疲勞感，並且可以更加安全地駕駛，更加注意周圍的環境。原廠宣稱，這套系統可以根據各種駕駛場景(例如彎道、塞車和超車)實現自然、順暢的運作，提供貼近駕駛員感覺的順暢駕駛行為。

目前 Advanced Drive 系統僅限於日本市場販售的 Lexus LS 與 Toyota Mirai 兩款車上，售價方面 LS 共有兩個規格，分別是“version L Advanced Drive” (16,320,000 日圓)與“EXECUTIVE Advanced Drive”(17,940,000 日圓)；Mirai 則同樣提供了 Z“Advanced Drive” (8,450,000 日圓)、Z“Executive Package Advanced Drive”(8,600,000 日圓)兩個等級，未來車主也可以透過無線或者有線來聯結更新軟體或者圖資系統。

搭載 Advanced Drive 系統的車輛除了需裝載專屬的硬體感應器之外，更需要結合圖資系統才能順利運作，因此開發成本相當耗時，短時間內其他海外市場販售車款搭載的機率並不高。

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