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俄羅斯潛藏疫情危機　小心捲入第三波浪潮

健康醫療網

2021-04-09 11:31:01

俄羅斯潛藏疫情危機　小心捲入第三波浪潮
俄羅斯潛藏疫情危機　小心捲入第三波浪潮
【健康醫療網／記者林渝樺外電報導】第三波新冠疫情各國接連爆發！近來世界各國確診數均創下新高紀錄，特別是法國、義大利、德國和西班牙越來越多地區相繼被隔離，第三波情爆發完全止不住，雖然俄羅斯的現況相對趨緩，許多專家警告俄羅斯疫情仍有惡化的風險，俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯汀（Mikhail Mishustin）本週二表示，俄羅斯絕不允許第三波感染浪潮，現在採取必須疫苗措施，以防止掀起第三波感染浪潮。

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俄羅斯現況雖穩定　不排除惡化危機

俄羅斯總理指出，新冠疫情在俄國在近幾個星期處於相對是穩定的情況，但有部分在美洲、歐洲和亞洲的國家有擴大的趨勢，若是這些地區感染再次上升，有些地區必須被迫實行封鎖與隔離，在此情形之下，許多專家警告俄羅斯仍有局勢惡化的可能危險，應提高警覺不能輕忽。

總理強調必須立即採取保護措施、提高疫苗接種率、對發生的疫苗短缺做出迅速反應，以及監察所有疫苗的運輸情形。

新冠感染人數下降　接種疫苗嚴防反撲

俄羅斯新冠感染於去年12月達到發病的高峰，每天的新感染病例從2.6萬例新增到2.9萬例。新年過以後，新冠發病率下降，從今年1月底，每日新增不超過2萬例。自3月中以來，每天都有8至9千例感染病例，以莫斯科及聖彼德堡為大宗。新冠感染總數高達460萬例，排名世界第五，俄羅斯衛生部副部長塔季亞娜·塞梅諾娃（Tatyana Semenova）說，如果在5月有四分之一的人仍未接種新冠疫苗，第三波是不可避免的。

避免三度疫情復甦　提高疫苗接種率

為了避免再次出現第三波感染風波，有必要在5月前為該國四分之一的人口接種疫苗，俄羅斯聯邦生物醫學署長維羅妮卡•斯科沃爾佐娃（Veronika Skvortsova）在3月初強調接種疫苗的重要性，她甚至透過數學模型來計算，這波病毒應該從5月開始，將在10月達到高峰。

期望夏季結束時　有機會達群體免疫

俄羅斯於1月已開始進行大規模疫苗接種，現在已超過775多萬俄羅斯人已接種一劑疫苗，其中超過472多萬俄羅斯人已接種了兩劑疫苗。根據俄羅斯通訊社報導，為了能早日達到群體免疫，俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁（Vladimir Putin）建議要聽從專家的意見，若是大規模的接種計畫與現在相同的速度進行，他相信到夏季結束時，有機會實現此目標。

參考資料：

CORONAVIRUSIs Russia facing a third wave of COVID-19?

Russia must not allow third Covid wave, PM warns

Russia likely to achieve herd immunity against COVID-19 by late summer, says Putin



資料來源：健康醫療網 俄羅斯潛藏疫情危機　小心捲入第三波浪潮

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