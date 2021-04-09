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運動好處多到說不完，這幾年運動的族群也越來越多，但長期觀察下來不少上班族都是下班直接去健身房，臉上的妝都來不及卸，到底這樣「全妝」運動對皮膚有什麼影響？
食藥署也對此議題回應：「因為人在運動時，體溫會升高並流汗，此時毛孔會打開散熱，臉部如果有髒污及底粧容易卡在毛孔，造成毛孔堵塞。」
粉刺、痘痘狂冒可能是妝太厚
難道要運動就不能帶妝嗎？皮膚科醫師也有不同的見解，台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說：「運動主要是排汗而已，就算是有化妝汗還是可以排得出來，應該不會嚴重到阻塞的問題，只是怕流汗流太多化妝品會吃進身體裡，因為是化學藥劑吃進嘴裡對身體比較不好，這是比較擔心的問題。」
但確實有民眾因為化妝後出現粉刺、痘痘，懷疑是否因為運動時所造成？黃毓惠分析：「如果遇到長粉刺、痘痘的情況，其實不是因為運動所致，而是妝太厚重、擦了遮瑕力太好的遮瑕膏，那就有可能粉刺痘痘狂長，但跟他運動的關聯性並不大。」
天氣轉熱更要注意皮膚狀況！運動可採取局部彩粧品
因為其實在一般的情況下沒有運動的時候，只要擦很厚重的粉底就有可能阻塞毛孔造成粉刺。特別是最近天氣慢慢轉熱，「汗流的也較多確實可能導致皮膚狀況較差，天氣熱本來就會促進粉刺跟痘痘，所以可能在熱的時候皮膚狀況會比較多。」黃毓惠說到。
如果真的想要運動時想要美美的，食藥署建議可以使用局部彩粧品，例如:眉彩、護唇膏，避免造成肌膚負擔。特別是如果進行戶外運動，還是要擦點防曬預防肌膚受到紫外線的傷害，但運動後仍須確實清潔皮膚。
文、王芊淩／圖、何宜庭
這篇文章 運動時可以化粧嗎？皮膚科醫師解釋小心做錯讓毛孔堵塞 最早出現於 Heho健康
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