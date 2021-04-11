工研院獨角獸「瀚薪」變中資　關鍵竟在台灣資本市場？

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日前立委郭國文在總質詢時質疑，為何台灣瀚薪解散前就將2013年開始申請的台灣專利，在去年7月讓予上海瀚薪，之後整個研發團隊更移往上海。
工研院在瀚薪有董事席位，公司定期要向股東報告，解散前也必需召開股東會，公司解散前幾個月，公司擁有的重要專利卻賣到中國，工研院卻表示過程並不知情。
熟悉公司法的律師表示，檢調仍應檢視股東會決議等文件，確認瀚薪轉移資產過程，工研院是否有合理保護自己的投資權益，背後是否涉及不法交易。
繼續探究發現，瀚薪移往中國的另一層原因，除了瀚薪碳化矽產品的主要市場在中國的吸力，還有在台灣找不到創投出資，政府也不願意出資支持的推力，「瀚薪要結束時，每股淨值是負5元，整個公司過去8年，已經燒了台幣10億元。」業內人士指出。
向相關主管查證證實，瀚薪解散前淨值已是負數，他更感慨地說，瀚薪找到中國資金接手時，「團隊非常高興，因為終於有錢可以還債了。」
中方接手 總算有錢可還債
他表示，瀚薪當時在台灣到處找錢，「找得相當辛苦」。因為，在這個領域，是由同時負責設計和製造的IDM大廠主導，瀚薪走的卻是獨立IC設計公司的新路，外界因此質疑瀚薪的良率不佳，但這家公司在解散前已通過車廠的認證，即將拿到訂單。瀚薪技術如果真的不佳，又怎麼會得到中國官方資金的青睞？
「瀚薪的案例，反映的是新創公司在獲利之前，不容易找到錢。」他觀察，台灣的創投投資late stage（晚期募資）比率不低，但還沒賺錢的新創公司要找到錢其實非常困難。在台灣，新創公司主要是靠天使投資人的資金挹注，在瀚薪的例子中，如果漢民不願支持，那麼這家公司移往中國發展，其實只是時間問題。
「誰不願意在自己的國家發展，瀚薪是不得已的，」他說，像瀚薪前總經理李傳英在上海瀚薪，並沒有拿到關鍵位置，「很多像他一樣的人，3、5年後，技術就被洗得乾乾淨淨，黯然回到台灣。」
許多產業大老對台灣缺乏早期創投投資機制，導致台灣研發能量流失的現象，深惡痛絕，瀚薪不是個案，「50人以下的小IC設計公司，如果聯發科沒有意願併購，就轉往中國發展了，這種案子非常多。」
長期投資 亞馬遜苦熬出頭
但從創投業者的角度看，投資早期新創的風險高，加上租稅獎勵一項一項被取消，在制度不鼓勵冒險的情況下，打安全牌，也是不得已的選擇。
台灣過去不斷以亞洲矽谷自期，但在鼓勵新創的制度上，其實與矽谷仍有不小的差距。櫃檯買賣中心董事陳春山觀察，加州在2019年，出現了一家很特別的「長期股票交易所」（Long-Term Stock Exchange），這種新式的股票交易所，正是為了修正資本市場短視近利的問題，為有耐心願意花長時間釣大魚的資本，提供一個交易平台。在這個制度中，願意長時間持有公司股票的人，可以隨著時間，在公司分配利益時，得到比後進投資者更大的分配比率。
瀚薪的例子說明在中國處心積慮挖角之外，台灣的資本市場，在鼓勵技術團隊追求重大突破上，也有嚴重的缺陷，才會讓全世界都在投資第3代半導體時，將這家公司拱手送給中國大基金。