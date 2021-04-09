豪華性能旅行者　Audi RS 4 Avant 試駕

●B9世代車型首次引進國內市場販售。
●搭載專屬 RS 外觀套件，包括寬體車身、20吋鋁圈、雙橢圓形排氣尾管。
●內裝配備RS 專屬設計 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus及10.1 吋 MMI navigation plus 多媒體導航系統。
●標準配備公路行車輔助套件及都會行車輔助套件。
●採用2.9 升 V6 TFSI 雙渦輪增壓汽油引擎，於 5,700~6,700rpm 間可輸出 450hp 最大馬力，於 1,900~5,000rpm 間可輸出 600Nm 峰值扭力。
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論及 Audi 高性能旅行車的始祖，就不得不提到 Audi 與 Porsche 在 1994 年以當時市場上的 Audi 80 Avant 為基礎，推出第一款以德文：RennSport (英文：Racing Sport) 作為縮寫「RS」為車名的 RS2 Avant，不僅成為市場上少有兼顧性能與實用機能的高性能旅行車，至此也讓 Audi 開始延伸開發出更多的 RS 與 S 高性能車型 。
1999 年第 1 代 Audi RS 4 Avant 首度登場，以 2.7 升 V6 雙渦輪增壓引擎創造最大馬力 380hp，奠定了 RS 4 Avant 在市場上的性能定位。此次試駕的 Audi RS 4 Avant 先前受到法規認證問題在前期並無導入國內販售，因此是 B9 世代車型首次引進，建議售價為新台幣 499 萬元起。
身為 A4 車系旗下最強悍的終極性能版旗艦，Audi RS 4 Avant 除了延續 A4 Avant 的車身線條之外，亦有更具運動跑格的 RS 寬車體外觀來襯托頂級性能身分。車頭前方蜂巢式黑色網格結構的單體式水箱護罩，搭配兩側誇張十足的下進氣口和側擾流翼，釋放出強烈的戰鬥氣息；車側搭配外擴的輪拱加上鋁合金窗框飾條和下側裙套件的點綴，同步為車側線條挹注更多動感元素；車尾除了後行李箱蓋左側嵌上醒目的 RS 4 銘牌，後保桿下方左右側內建兩組橢圓形雙出排氣尾管和跑車式下整流板，對應原廠列為標配的 20 吋五幅式鍛造鋁圈，更顯出 RS 4 Avant 高性能旅行車的氣勢。
Audi RS 4 Avant 車身尺碼長寬高分別是 4,782mm x 1,866mm x 1,449mm，軸距為 2,832mm。
後保桿下方左右側內建兩組橢圓形雙出排氣尾管和跑車式下整流板，搭配寬體的葉子板設計，更顯出 RS 4 Avant 高性能旅行車的氣勢。
RS 4 Avant 頭燈造型與一般 A4 Avant 差異並不大，但是燻黑處理以及一旁的類進氣孔設計同樣難以掩飾該性能身分。
RS 4 Avant 的配胎尺寸為 275/30 R20，低扁平比的胎圈表現營造出相當濃厚的性能韻味。
外擴的後葉子板造就出可樂瓶的車身曲線，同樣難以掩飾高性能車型的身分。
內裝方面， RS 4 Avant 與 A4 Avant 採用相同的基礎設計架構，但 RS 4 Avant 則是透過黑色元素作為基底，搭配碳纖維飾板綴飾板點綴，中控台採用新款 RS 專屬 12.3 吋數位儀表板、10.1 吋 MMI 多媒體觸控螢幕，可顯示包括 G-Force 、單圈時間、動力輸出、機油溫度、胎壓、加速表現等多項行車資訊，座椅為 RS 專屬菱格紋跑車化式樣，打造出出有別於一般 Audi A4 車系的運動奢華風格。行李廂標準置物空間為 495 公升，透過後座椅背傾倒可擴充至最高 1,495 公升，保有旅行車款一脈傳承的實用機能。
RS 4 Avant 具備三種專屬 RS 介面數位儀表板，條列式以及數字的顯示在讀取上更加直觀。
專屬平把式三輻式真皮多功能方向盤，有著優異的皮革包覆質感以及握感。
中控台螢幕換上最新世代的 MMI 多媒體導航 10.1 吋觸控螢幕，與一般 A4 Avant 並無不同。
此次 B9 世代的小改款 A4 / RS 4 全車系標準搭載三區恆溫空調系統。
座艙內裝周圍如車門、排檔座和中控台等部份，也嵌上碳纖維內裝飾板。
前座採用 RS / S 車型專屬跑車座椅，透過 Fine Nappa 高級皮革來鋪陳，椅面施以紅色車縫線處理。雖然造型上略顯普通，但是肩部以及腰部都有水準以上包覆表現，椅墊前緣也對應不同體型的乘客手動調整長度。
門飾板同樣可以見到紅色車縫線、Alcantara 材質以及碳纖維飾板等融入更多性能元素和細腻的做工質感。
身為頂級的性能豪華跑旅，全景式天窗自然是不可缺少的要件之一。
相較於前座，後座的乘坐表現與一般 A4 車系無明顯的差異感，但同樣有十分充裕的伸展空間，足以對應日常的使用需求。
附表為編輯部以捲尺和角度規實際量測得值。
後座獨立恆溫空調。
行李廂標準置物空間為 495 公升，透過後座椅背傾倒可擴充至最高 1,495 公升，保有旅行車款一脈傳承的實用機能，亦是 RS 4 Avant 車款的一項特點。
附表為編輯部以捲尺和角度規實際量測得值。
安全表現上，RS 4 Avant 與 A4 車系相同皆標配公路行車輔助套件，涵蓋 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統及左轉預警輔助系統；以及都會行車輔助套件更將車道變換輔助系統(盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統和預警式安全防護系統均列為標配項目之中。
動力配置方面， RS 4 Avant 捨棄上一代 4.2 升 V8 渦輪引擎改採用 2.9 升 V6 TFSI 雙渦輪增壓汽油引擎，於 5,700~6,700rpm 間可輸出 450hp 最大馬力，於 1,900~5,000rpm 間可輸出 600Nm 峰值扭力，搭配 tiptronic 8 速手自排與 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，0-100km/h 加速僅需 4.1 秒即可完成，極速受電子限速為 250km/h。
全球車壇受到環保規範衝擊，不僅一般乘用車改採小排量渦輪引擎，講求馬力輸出表現的性能車款也不例外，而 RS 4 Avant 這具 2.9 升 V6 TFSI 雙渦輪增壓汽油引擎的出力表現就如同大排氣量自然進氣引擎一般容易掌控特性，在可程式動態系統的配合下提供模式變化，無論是強調經濟節能或是在運動模式下想要獲得更敏捷的反應，提供相當充分的自主性。此外，排氣聲浪也透過排氣端閥門控制依照可程式動態系統的選擇不同而有對應的聲浪，更添加駕馭時的玩樂性質。
為了因應強勁的動力表現，其車身高度相較於一般 A4 Avant 降低 9mm，配上 275/30 R20 寬幅性能跑胎，再透過將底盤懸吊升級為運動化套件，使得過彎時側傾更小、重心更低，偏硬的阻尼設定在行駛時回饋至車內的路感相當清晰。而在方向盤可變齒比轉向以及 quattro 四驅系統的科技輔助下，不僅展現更全面性的操控體驗，亦降低了上手的難易度。
Audi drive select 可程式車身動態系統搭配 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，提供更全面性的操控體驗和駕馭樂趣。
台灣奧迪從從去年底加速 Audi Sport 性能家族的導入速度，讓品牌旗下的高性能車款陣容更加完備。回到產品本身，RS 4 Avant 雖然保有一般旅行車的外觀形式，但骨子裡仍是一款著重於自駕的取向性能車，對於高端消費族群而言，能夠擁有一部展現自身經濟實力且具有相當稀有度的車款，才是彰顯個人獨具特色的最佳載具。
拿到車的時候小心翼翼的踏下油門，引擎輸出並沒有想像中無法掌握，搭配齒比調教得宜、換檔快速的 8 速自排，在市區行駛十分容易掌握。不過當需要加速的時候，油門只要稍微踩重一點就會感受到明顯的貼背感。