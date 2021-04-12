當年大賺人民幣　如今不如歸去　台流見證西進滄桑

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涉台活動場所 來了不速客
不論是台灣街或是台流街，一位在厚街經營製造業，同時也曾插花投資娛樂業的台商表示，總之現在就是台灣人變少了，台流也少了，因為除了老葉凋零外，很多人都返台了。
另一個台商集中的長三角地區也不例外。上海、蘇州這幾個台企雲集，台灣人工作機會相對多的城市，台商的飯局或是官方主辦的大型涉台活動上，過去總會碰到不少待業中的台客出現現場尋找工作機會。在上海從事餐飲的彭姓台商指出，近2年來，這類台流少了很多，一方面是台企本土化腳步快，台灣人光環盡失；另外，上海周邊的物價高到不行，即使縮衣節食也活不下去，不如歸去者絡繹於途。
以深圳為例，從上世紀1990年代開始，台灣工廠櫛比鱗次地在東莞厚街107國道旁，向鎮上各村委的工業區蔓延，大批台商、台幹跨海而來。當地不僅是產業配套齊全，來自台灣三教九流的人馬也紛至沓來，當然哪裡有肉往那裡蹭的黑道兄弟也沒有缺席。
一位在常平待了20多年的張姓台商就透露，後來東莞的台流之所以名揚全中國，有相當一部分就是這些蹭台商景氣的兄弟們；這部分人的組合有點複雜，包括了凶殺案跑路的通緝犯、欠債的經濟犯，當時都搖身一變成了台商。
早年台灣槍擊要犯，有「穿山甲」外號的詹龍欄跑路時，有一段時間就曾夥同小弟在東莞厚街等地持槍向台商收保護費。1位經營過夜總會的台商，20多年前就被詹持槍勒索了1000萬元人民幣，等於過去5年的獲利全部付諸東流，嚇得從此退出這個在刀口舔血的行業。
當年因為台商多、兄弟多，厚街鎮中心不僅台灣茶葉店多，甚至賣台式檳榔（菁仔）的小店都超過賣湖南檳榔（乾式）。但近年來，兄弟群的台流人數大幅減少，一方面東莞的油水已不如從前，更重要的是，來中國時間夠久，自己年事也漸大，有些人的法律追訴期已過、身體欠佳可申請保外就醫，或巴望總統大選特赦減刑，欠債欠稅協商還錢者也不少。
失意台幹降格 淪為打工仔
一位早期在台灣中彰投地區「喊水會結凍」的縱貫線老大，教唆殺人東窗事發後，因為不想吃牢飯，跑路到東莞，藉著以往的勢力與人脈從事地下賭場。初期因為與公安關係良好，賺得盆滿缽滿；但後來中國政商環境重新洗牌，即使散盡千金想維持局面，但仍被迫金盆洗手。不過先前的龐大公關費、風流帳加上大哥的派頭，樣樣都所費不貲，局面撐不下去，並且年事漸長，竟當了一陣子台流。後來還是台灣過去的老兄弟接濟機票讓他返台，才結束長達20多年的落跑歲月。
除了年紀大的兄弟型台流不少都已回歸台灣，隨著台資企業在東莞式微，經商失敗的台商、職場失意的台幹也不在少數。留在當地等機會，甚至降格以求，領取與陸幹相當待遇者也所在多有。
來自彰化的阿成（化名）表示，他早年在厚街的鞋廠從事模具開發，公司遷到越南，但基於已習慣莞式生活，且在此成家的考量，未隨著原來的老闆前進東南亞。原本有一技之長的他，還以為新工作可以比照之前的薪水，卻沒料到鞋業的供應鏈移轉如此快速，工作不只難找，待遇基本都是對半砍。
當了2年台流的阿成在當地朋友的介紹下，去了一家當地連鎖餐廳當經理，領著4000、5000元人民幣的月薪，勉強能讓一家三口溫飽；即使已淪為與外省打工仔相差無幾的工資，但家就在這裡，台灣回不去，東南亞不想去，人生似乎也無趣，只有養家活口的信念讓他堅持下去，不再走台流的回頭路。
中老年台流紛紛回台，但隨著中國當局號召台灣青年前往創業，在專業與管理基礎都不扎實的情況下，在中國八年級的台流竟也逐漸增多。
曾協助至少10起年輕台流購買機票返台的東莞台商協會林姓副會長表示，中國官方撥出大筆經費要資助台青在陸從事新創產業，原本是美事一樁，但在執行面上出現重大瑕疵，反而產生反效果。
台青補助斷炊 成另類台流
位於松山湖台灣高科技園台科花園13棟的「東莞台灣青年創新創業服務中心」，是東莞台青創業的最大基地，一位熟悉此一模式運作的台辦官員透露，許多地方的科技園都努力爭取中國中央與省的補助經費，但操作成功的案例卻乏善可陳。
會導致這種花大錢卻對台青統戰收效有限的尷尬局面，一位曾提建議的台商認為，主要是政策急就章，配套措施付之闕如；如果先讓這些甫踏出校門的台青，在台資公司實習2~3年，一方面學習專業，也藉此讓不熟中國的台青接地氣，成功率才有可能提高。
現今的作法則是開發區領取大筆資助台青創業經費，找幾個類似仲介的台青回台，半哄半騙中國市場好、補助多，讓單純的台青一頭栽了進來。以松山湖為例，每個台青創業項目至少可以獲取20萬元人民幣補助，但由於沒經驗又對中國不夠了解，成功率很低，只要補助無以為繼就成了台流。當地台協動用急難救助金買機票讓創業失敗台青返台的案例，這幾年也不勝枚舉。
「江山如此多嬌，引無數台商競折腰」，中國過去快速的經濟成長，給人留下了無比美好印象；但台商圈中流傳的說法卻是「一流的人來中國還是一流，二流的人來中國只會變成三流。」就是台流近10年來殘酷而真實的寫照。