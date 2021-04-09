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台灣尿失禁防治協會廖俊厚理事長提到，根據國際尿失禁防治協會(ICS)定義，夜尿是因為「尿意強烈中斷原來的睡眠而醒過來，而這樣的情形一個晚上至少2次以上」。雖然夜尿並非嚴重的疾病，但卻可能是身體亮紅燈的警訊。常見夜尿原因有四。第一個是「睡眠期間身體製造的尿量過多」，正常人一整天尿量主要發生在白天，夜間多尿定義為夜間排尿量總合大於全日總排尿量三成以上，雖然人體會自己調控荷爾蒙分泌，隨著年紀增加，荷爾蒙分泌的能力會逐漸退化，導致身體抗利尿激素分泌不足，以致夜間多尿。
夜尿需治療 正確用藥可改善多尿症狀
夜間多尿是一個與生活息息相關的疾病，台灣泌尿科醫學會王弘仁秘書長指出，夜間多尿如不積極治療，可能會對生理與心理造成影響，臨床上常發現許多長者因為身體抗利尿激素分泌不足，導致夜間需要多次起床如廁，恐提高因精神恍惚或手腳無力跌倒的機率，對生命產生很大的威脅。目前已有口服合成抗利尿激素藥物，可有效改善夜間多尿症狀，口服合成抗利尿激素藥物，藉由抗利尿激素類似物之作用減少夜間尿液的產量，根據歐美研究顯示，可減少高達五成以上的夜尿次數，並增加兩小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質。
夜間多尿是疾病 及早至泌尿科治療
廖理事長呼籲，夜尿已造成生活上的困擾，應立即至泌尿科檢查，與醫師討論解決方針。王弘仁秘書長最後建議，如有疑似夜尿的症狀，建議患者可透過排尿日誌，記載每次喝水量、排尿量、排尿間隔，確實配合醫師治療計畫，才能擺脫夜尿重拾好眠。
資料來源：健康醫療網 夜尿好煩惱！ 口服合成抗利尿激素助改善
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