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衛福部中醫藥司司長黃怡超表示，隨著老齡人口增加，中醫的社區及家庭醫學將扮演重要角色，若能透過完善的中醫藥醫療照護，將有助於守護長者的健康，包括如何讓長輩延緩及防止失能、如何透過飲食調理維持健康等，都是中醫的社區及家庭醫學將持續努力的範圍。
臺中慈濟醫院中醫部主任陳建仲強調，推動臺灣中醫家庭暨社區醫學的健全發展是衛福部現階段規劃的中醫重點政策，但院內成立全台第一個中醫家醫科，不僅僅是配合政策，更可以與診所建立聯繫成為共同平台。
心田中醫醫療群 揪中醫夥伴走入社區
此外，臺中慈濟醫院中醫部也成立「心田中醫醫療群」，邀請認同理念及願意合作的中醫夥伴組成團隊，一起走入社區，為鄉親提供優質完善的中醫醫療服務。首任科主任鄭宜哲解釋，巡迴、居家醫療本質就是讓醫師能走出診間，根據前四個月統計，由七位醫師參與，共收案11人，且已家訪次數99次。
中醫實際參與社區 持續助需要協助鄉親
透過中醫實際參與社區、偏鄉巡迴醫療甚至國外義診等，分享中醫社區化的推廣經驗，持續幫助更多需要協助的鄉親。鄭宜哲主任強調，目前全台中醫診所4100家數量已比加油站還多，尤其進入後疫情時刻，更該展現團結，可望原本就在社區的診所一起參與居家醫療，讓中醫使用率增加，為社會做更大貢獻。
資料來源：健康醫療網 中醫也有居家宅醫療了！ 台中慈醫籲全台中醫診所參與
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