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走入雲林老街區 感受濃濃和風靜享好時光
幢幢老屋內開起了特色店舖，「拾柿優格」以純天然果醬搭配優格，讓人吃出健康；「啊拇啊拇」用恐龍設計招牌，童趣十足，並供應可口的布丁、蛋糕及飲料；「紙農書院」則可體驗製紙。我們選擇在擁有寬敞庭院的「凹凸咖啡館」度過午後時光，店家悉心栽種了許多花卉為老屋增添色彩，並販售極具台灣味的文創商品。置身在戶外座位區，涼風徐徐吹來，咖啡甘醇有韻味，空氣中縈繞著笑語盈盈，就連店貓也在身畔舒適地打起盹來了呢！
雲林也能偽出國 徜徉南洋風情一解出國夢
劍湖山渡假大飯店的悠閒氛圍令人一住就愛上，是旅行雲林的首選。
步入大廳，可愛的小威公仔映入眼簾，而中庭酒吧以棕櫚樹及大藤椅、石雕壁畫等打造出南洋風情，客房風格高雅溫馨，休閒設施應有盡有，創造出舒適而自在的住宿感受。最棒的是還設有「北海小英雄-小威主題房」，活潑熱鬧的陳設令人回憶起童年時光。而富含地中海情調的蔚藍西餐廳供應著用心烹調的多國佳餚，禪園中餐廳並推出「禪食養生餐」，道道細膩味美，味蕾也大感滿足。
距離飯店不遠的「桂林映象會館」是最新景點，入口大門的浮雕、步道旁的合掌雕像、溪畔的泰式涼亭、耳邊迴盪著的泰語音樂⋯⋯，皆帶來泰國渡假的氛圍。悠閒在此啜飲一杯咖啡，再散步園區走走吊橋，細細欣賞映入眼簾的雕塑藝品，滿足了想飛出國的心情。
景點推薦
雲中街生活聚落
地址：雲林縣斗六市雲林路一段75巷7號
電話：05-5336521
網址：斗六雲中街生活聚落
營時：戶外24小時，店舖營業時間依各店公告
劍湖山渡假大飯店
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67之8號
電話：05-582-8111
網址：jph.com.tw
桂林映像會館
地址：雲林縣古坑鄉景水1之6號
電話：05-590-1280
網址：桂林映象會館
營時：10:00 ∼ 18:00
價位：免門票，咖啡飲品120元起
這篇文章 雲林旅遊｜日式＋南洋風情 古坑除了咖啡還有泰國味 最早出現於 行遍天下旅遊網