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媽咪母乳營養素有多豐富？「科學哺乳」幫寶寶守住關鍵體質

Heho健康

2021-04-10 12:01:30

媽咪母乳營養素有多豐富？「科學哺乳」幫寶寶守住關鍵體質
媽咪母乳營養素有多豐富？「科學哺乳」幫寶寶守住關鍵體質
哺餵母乳不僅讓媽媽降低罹患卵巢癌、乳癌的風險，國際也有非常多研究顯示，以母乳哺育的孩子，受到疾病風險較低！母乳對寶寶是最天然的食物，營養也是最易於寶寶吸收利用的，母乳提供了寶寶成長所需的水分、脂肪、蛋白質、醣類、維生素及礦物質，是奠定寶寶一生健康基礎的重要關鍵之外，研究發現喝母乳長大孩子腦神經發育更佳。

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雖然哺乳好處多多，但新手媽媽也會有疑慮，母乳中的營養量是否足夠、母乳很稀是否意味著營養不足？其實現今的科技，已經可以透過母乳營養基因檢測，用科學的方式來預測母乳中的多項營養素。

哺乳媽咪攝取的營養≠母乳營養？

不少媽媽希望自己吃得營養一點，讓孩子多攝取更多營養，但隨著科技人類基因體解碼，越來越多研究顯示母乳中的營養素並不是吃多少就能「哺」多少，也就是說媽媽們從食物攝取的營養素，不一定能等比例的轉換至母乳來提供給寶寶。



因為不同個體的基因型會決定營養素的合成、存續力、代謝力，影響媽媽將自身營養轉換至母乳的能力。換句話說，媽媽自身對營養素的利用與代謝，會影響到提供給寶寶的母乳營養。

舉例來說，這好比花媽與小丸子媽媽中午吃了同份量的牛排，兩人血液裡及母乳中的維生素D及B12含量可能都不相同。

基因檢測讓哺乳更科學

像是大眾熟知的DHA為例，是影響寶寶智力、視力、聽力、語言、認知與運動協調的關鍵營養素，尤其寶寶出生後0~6個月母乳哺餵期至副食品添加的2歲前，是DHA需求量最大的階段，但不同哺乳媽媽母乳所合成DHA能力卻可相差20倍之多！

因體質差異從食物攝取的不一定能有效轉換至母乳，媽媽開始思考該如何掌握母乳裡的DHA含量多寡？其實可以透過更科學的方式提供解答。



準確發現欠缺的營養素！飲食調整才有效強化母乳

現今的技術已可透過「母乳營養基因檢測」，像是貝比優檢測，即是用科學的方式來預測母乳中的多項營養素，包括Omega-3多元不飽和脂肪酸、母乳寡糖、維生素B12、維生素D等，媽媽們可以透過檢測瞭解「自身可能缺乏的營養素」，進而調整飲食習慣，精準補充自我營養及「強化」母乳中可能的不足。

除此之外，像是媽媽們常常也會想要喝杯咖啡、奶茶或進補雞酒，而究竟可以喝多少、需間隔多久才能夠哺乳，這些備受關切的咖啡因、酒精代謝等問題，都可以透過貝比優基因檢測瞭解自身代謝率的秘密。

母乳餵養箇中的艱辛，只有哺乳媽媽最能體會，但這些餵養過程中的無助、焦慮，透過幾個簡單的採檢步驟都能夠找到解答。從哺乳的第一天開始，就為寶寶hold住關鍵體質，同時達到產後體態管理的目的，相信「科學哺乳」貝比優基因檢測將成為母乳媽媽們最新的哺乳神器。

文、王芊淩／圖、何宜庭



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