Toyota Corolla Cross No.004 ---- 選了那些選配件?

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這次的選配件選擇了 Toyota 國都汽車所提供的影音套餐，而 Corolla Cross 每一個車型等級都有不同的選配方案，無法逐一列出。但是以我們的汽油尊爵版為例，當中的影音用品包含了 8 吋 4G 旗艦升級套件、Super HD 行車紀錄器以及倒車顯影，而套餐的精裝價格為 68,000 元。
值得一提的是，受到國內消費者重視的環景影像輔助系統在 Corolla Cross 車系當中僅有 Hybrid 旗艦列為標準配備，因此其餘車型都必須額外選購，但國都汽車並沒有將該配備列入在影音套餐組內，而是需要再額外加選，考量國內消費者對於環景系統在使用上依賴度與討論度，所以這次購車時也一併加選，單項加購價為 36,000 元。最後一項隔熱紙則是直接指定安裝 3M 品牌隔熱紙，全車含前檔一起貼滿，這樣就能避免沒貼隔熱紙在大白天受到太陽直射的困擾，加購價為 10,000 元。
其實 Corolla Cross 的選配件琳瑯滿目，除了影音套餐之外，亦有整套的精裝配件或者加購的優惠套件，包括皮木方向盤、運動方向盤、LED 門檻飾板、雙規格 USB 擴充孔、LED 尾燈輔助照明燈...等等，每一位車主都可以依據個人喜好或需求來加選。當然我們上述選配的單項價格都是國都汽車所公告的訂價，實際成交價格會依據每位車主和業代討論的方案而有所不同。
選擇原廠提供選配件對於一般人來說其實較有保障，不只來源清楚，而且全部都是原廠認可的配件，和坊間一般由售後市場改裝的配件不同，相信品質和產品契合度上都有更好的表現。當然了，若是真比一般售後市場的配件好，價格當然也不會多便宜的。至於我們選配件後續的表現如何，敬請關注未來的分享報導。
在本文刊出之前，Corolla Cross 南下離開北部以及回程後共有三次的加油經驗，第一次為 4/3 在台塑加油站添加了 32.49 公升的 92 無鉛汽油，行駛距離為 420.4 公里，路途約有 9 成為高速公路，1 成為一般市區，平均油耗換算下來約有 13.0km/L 的表現；第二次則在 4/4 添加了 32.48 公升的 92 無鉛汽油，路途約有 8 成為高速公路，2 成為一般市區，且無論是高速或者市區都經歷長時間的塞車交通狀況，平均油耗約為 11.88km/L；第三次則在行駛 424.5 公里之後於 4/8 添加了 34.70 公升的 92 無鉛汽油，路途包括了一般市區、北海岸山路以及沿岸公路，在不塞車的情況下約有 12.2km/L 的綜合表現。目前 Corolla Cross 使用至今已累積 9 桶油，綜合油耗表現約為 11.02km/L 。
4/3 在台塑加油站添加了 32.49 公升的 92 無鉛汽油，行駛距離為 420.4 公里，路途約有 9 成為高速公路，1 成為一般市區，平均油耗換算下來約有 13.0km/L 的表現。
4/4 添加了 32.48 公升的 92 無鉛汽油，路途約有 8 成為高速公路，2 成為一般市區，並且經歷長時間的塞車交通狀況，平均油耗約有 11.88km/L 的表現。
4/8 添加了 34.70 公升的 92 無鉛汽油，路途包括了一般市區、北海岸山路以及沿岸公路，在不塞車的情況下約有 12.2km/L 的綜合表現。