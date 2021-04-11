【油價公告】中油、台塑宣布明(12)日起國內汽油降 0.3 元、柴油漲 0.1 元
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2021-04-11 14:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（12）日凌晨零時起汽油調降0.3元，柴油調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升24.2元。
台灣中油表示，本週受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）宣布5月起逐步增產、沙烏地阿拉伯5月起分階段撤回自願加碼減產量等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶61.44美元，較前週63.00美元下跌1.56美元，新臺幣兌美元匯率升值0.089元，國內油價依公式計算跌幅為2.22%。但因上週抵亞鄰最低價，汽、柴油每公升分別吸收0.1元、0.6元，將該吸收金額回歸浮動油價調整機制計算，汽油每公升應調降0.3元，柴油每公升應調漲0.2元，考量本週汽油因未抵亞鄰最低價故維持調降0.3元，柴油因抵亞鄰最低價僅調漲0.1元，柴油應調未調之0.1元由台灣中油吸收。
台塑石化台塑石油表示，受到美國與伊朗透過西方國家重啟核協議磋商，伊朗受到的部分制裁可能被解除而恢復原油出口，加上主要產油國將於5月提高產量等因素影響，促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年4月12日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，調漲柴油批售價格0.1元/公升。