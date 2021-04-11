Ford Kuga ST-Line No.027 ---- 便利又放心的 BLIS 視覺盲點偵測系統

我是廣告 請繼續往下閱讀
當系統偵測到車輛時，車輛接近側的外部後視鏡會亮起警告指示燈。如果開啟該側的方向燈，警告指示燈會閃爍。開車一直都有視覺盲點的現象，而 BLIS 視覺盲點偵測系統主要是為了輔助車輛後方的視覺盲點所發明的科技應用， 對於行進間掌握後方周圍狀態以及變換車道，提供多一層防護。以 Kuga 所配備的 BLIS 視覺盲點偵測系統來說，是透過裝設於保險桿兩側內部的感應器來偵測，當車輛發動後，系統預設為待命狀態，只要排入 D 檔並以高於 10km/h 的車速行駛，BLIS 視覺盲點偵測系統便可開始偵測進入駕駛視覺盲區的車輛，透過位於車外後視鏡中的警示燈來提醒駕駛，當系統偵測到車輛時，車輛接近側的外部後視鏡會亮起警告指示燈。如果開啟該側的方向燈，警告指示燈會閃爍。
長期使用下來，由於 Kuga 是一款體型較房車高大的休旅車，因此本身後視鏡的鏡面就比較寬大，也比較容易判讀後方車輛的運作狀態，當然再透過 BLIS 視覺盲點偵測系統之後，更能增進判讀後方狀況時的信心度，而 Kuga 的BLIS 視覺盲點偵測系統具有相當高的穩定性與流暢性，實際偵測效果也算是準確。
感知器位於車輛兩側的後保險桿後方。當然，電子系統終究只是輔助功能，並無法取代駕駛在變換車道時應有的提前轉頭觀察後方來車動作，在有科技輔助之時，也不要忘記了正確的駕駛習慣。
本週使用情況方面，Kuga 依舊僅在台北市區行駛，多半用於通勤、接送小孩以及參加個人活動，在行駛 289.6 公里後於 4/6 再度添加 40.74 公升的 95+ 無鉛汽油，所測之值換算下來約有 7.1km/L 的平均油耗表現。
本週 Kuga 在行駛 289.6 公里之後，於 4/6 再度添加 40.74 公升的汽油，平均油耗約有 7.1km/L 的表現。