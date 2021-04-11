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響應422地球日！森崴能源上百名員工北海岸淨灘清垃圾

生活中心/綜合報導

2021-04-11 18:41:13

響應422世界地球日，正崴集團旗下子公司森崴能源總經理胡惠森今（11）日率領百名員工與企業夥伴們前往北海岸淨灘，為保護地球付出一份心力。
▲響應422世界地球日，正崴集團旗下子公司森崴能源總經理胡惠森今（11）日率領百名員工與企業夥伴們前往北海岸淨灘，為保護地球付出一份心力。(圖/森崴能源提供)
響應422世界地球日，正崴集團旗下子公司森崴能源（6806）總經理胡惠森4月11日（日）率領百名員工與企業夥伴們前往北海岸淨灘，為保護地球付出一份心力。

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身為二十一世紀地球村的企業公民，森崴能源專注公司治理、營運品質、善盡環境保護與社會關懷責任，實踐「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」的經營理念，今年起更擴大領域納入ESG因子--環境（Environment）、社會（Social）及公司治理（Governance），除了獲利之外，更關注公司的存在是否對社區有利？企業是否改善了環境？落實企業核心價值「我們不是因為生存而工作，我們是為了人類生存而工作」。

為何要淨灘？據聯合國預估，到了2050年，海洋中的廢棄塑膠數量將比海中魚類還要多。無辜的魚類、海鳥、海龜、哺乳動物，成了人們自私枉顧下的犧牲品，也許誤食、可能是被纏繞、更會因為感染而導致暴斃，塑膠毒素也因此進入食物鏈中蔓延。為了地球圈上的所有生物，森崴能源全體員工近年來積極參與淨灘、淨河等活動，自許發揮品牌影響力，發展最優質的再生能源與潔淨能源服務產業，帶動台灣能源轉型、接軌國際綠能供應鏈，也為保護地球付出一份心力。

森崴能源為正崴集團子公司，擁有豐富的工程經驗與專業能源技術整合團隊，致力於再生能源與潔淨能源服務與技術發展。去（2020）年12月7日登錄興櫃掛牌交易，為充實營運資金，董事會決議現金增資發行新股3000萬股，每股面額10元，發行價格每股86元。並訂定現金增資認股基準日為4月27日，最後過戶日為4月22日，4月23日–4月27日停止過戶。

在全球永續發展與台灣能源轉型政策的潮流中，森崴能源訂定【光、風、水、氣、大平台】發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；潔淨能源液化天然氣(LNG)進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務。

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