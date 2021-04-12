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奇美醫院一般外科王文慶醫師指出，常見甲狀腺手術分為兩大類，一是惡性的甲狀腺癌；二是良性疾病，像是良性腫瘤(結節)過大壓迫器官或神經、功能性的甲狀腺亢進等。前者惡性腫瘤可能會侵犯神經或組織；後者良性疾病恐因腫瘤過大壓迫神經。然而，甲狀腺手術最要避免傷及神經，因此上喉神經與喉返神經的保護，則更為重要。
神經埋伏如地雷？ 輔以「神經探測器」保護更周全
王文慶醫師進一步說明，上喉神經主要是調節聲音高低，若不慎傷及術後會沒有辦法發高音；若傷害喉返神經則會使聲音變小、沙啞等。尤其神經就像是埋伏在頸部的地雷，僅有2mm左右，且藏在脂肪組織、韌帶中，手術時要格外小心。所幸，隨著醫療科技進步，進行甲狀腺手術時可以搭配「神經探測器」輔助，如同掃雷一般，可偵測聲帶與神經的位置，使醫師可以避開神經組織，提升手術安全性，尤其新式的神經探測儀也能偵測到上喉神經的功能，對於神經保護更加周全。
擔心術後無法飆高音？ 安全治療不傷「聲」
臨床上有一名喜愛唱歌的女患者，脖子雙側甲狀腺各長了10公分大的良性腫瘤，讓她看起來沒有脖子，也引起許多人異樣的眼光。由於腫瘤過大已經壓迫神經，若要將腫瘤摘除勢必要撥開神經，增加手術困難度，若不幸傷及神經恐造成聲音沙啞、無法唱高音的併發症，害她對於手術十分擔憂。好在經討論後，於術中輔以神經探測器，順利偵測上喉神經與喉返神經位置，最後不但順利將兩側的大腫瘤摘除，神經也完整保留，她仍可以自由地唱歌與飆高音，患者十分滿意。
甲狀腺治療很進步 如有異狀應及早就醫診治
王文慶醫師提到，許多患者問診時因擔心術後併發症而遲遲不敢接受治療。甲狀腺手術是很常見的手術之一，而現今手術技術十分進步，也有神經探測儀器輔助，可大幅提升手術安全性。因此，他呼籲民眾，平時可照鏡子自我檢測，吞嚥時喉結及頸部兩側是否有不明凸起物會上下移動，若有也勿慌張，及早至醫院檢查與治療，避免錯過黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 甲狀腺手術恐傷聲？ 儀器輔助提升安全性
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