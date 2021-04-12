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躺著都會累！未妥善處理 癌疲憊恐影響治療
不同於一般的疲倦，癌疲憊是一種持續且主觀的疲憊或耗竭感覺，與日常活動無關，無法透過休息來緩解，嚴重時，連坐著、躺著，甚至整日臥床，都會感到疲憊，不僅影響生活品質、無法正常生活，也可能讓治療受到影響，包括病患治療意願降低，或因身體狀況不堪負荷，使得療程無法如期完成，進而影響療效。
「癌症藥物可以增加存活率，但前提是要如期的完成治療」，台北長庚紀念醫院一般外科及乳房外科科主任游啟昌醫師表示，癌症治療本身就是件很辛苦、並非令人開心的事，一旦再加上癌疲憊的困擾，在生理影響心理的情況下，很容易對治療產生畏懼，甚至因此放棄治療。
副作用控制好 抗癌路上更添信心
游啟昌醫師指出，對於非轉移性、以痊癒性為目標的治療，藥劑常常需給得很強，患者負擔大，此時勢必要將副作用控制好，才能在預定行程內完成治療，達到最佳療效；面對屬於轉移、較為後期的治療，由於往往屬於長期抗戰，除了療效，預先讓病人知道各種副作用，並告知是「可處理的」，有助於提升病患信心，在抗癌路上堅持到底。
過往，癌疲憊曾被認為是因失眠、焦慮，或是噁心嘔吐的營養問題引起，卻也常常在針對各個因素去改善後，依舊未見起色，使得不少病患開始「自我合理化」疲憊症狀。隨著世界衛生組織WHO正式將癌因性疲憊症列為一種疾病，我國醫護界也合力編撰完成《癌因性疲憊症臨床治療指引》，讓癌疲憊漸漸受到外界重視。
癌疲憊兩大成因：癌症本身 + 癌症治療
對人體細胞來說，癌症治療本身就是種壓力，當在攻擊癌細胞同時，也會讓健康細胞面臨到壓力，隨著治療時間與次數的增加，堆積的副作用也會越來越嚴重。台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕醫院兼任主治醫師謝瑞坤醫師表示，癌因性疲憊症的成因，除了癌症的治療，也包括癌症本身「尤其是較晚期的期別」。
謝瑞坤醫師強調，癌疲憊一方面會帶給病人極度疲憊，影響生活品質，無法正常生活，另一方面，也會影響治療，若未妥善處理，疾病本身和治療帶來的雙重癌疲憊打擊，將會越來越嚴重，甚至無法期待治療帶來的效果。
一名52歲的婦女，五年前面對乳癌曾抗癌成功，去年卻因為肩膀痛，回診發現癌細胞復發，同時合併骨轉移和肝轉移，確診為癌症四期；此次的治療過程中，漸漸出現疲憊症狀，生活品質大受影響，自述不管睡多久都相當疲憊，就算工作性質屬於靜態的文書處理，疲憊狀態也讓她幾乎不堪負荷。
該病患經評估屬於中重程度的癌因性疲憊症，給予藥物治療、緩解疲憊症狀後，已漸漸恢復體力繼續接受治療，不僅腫瘤縮小，也能繼續上班並有活力的過生活。
非藥物處治+藥物處治 雙管齊下擊退癌疲憊
「癌疲憊是可以治療的」，游啟昌醫師表示，根據《癌因性疲憊症臨床治療指引》，低於4分的輕度疲憊，可以採取運動、營養飲食、睡眠衛生等非藥物治療來因應或預防，若來到4分以上的中重度疲憊，便建議加上藥物治療，而研究顯示，我國超過1/4的癌症患者，便是處於此階段的中重度疲憊。
謝瑞坤醫師補充道，病患或家屬可以依據《國際疾病分類第10版(ICD-10) - 癌因性疲憊症診斷準則》，來評估是否面臨癌疲憊威脅，並主動積極的告知醫護人員，「否則一旦惡化到一定程度，像是已處於惡病質，便不太容易再恢復」。
資料來源：健康醫療網 癌症療法日新月異 勿讓癌疲憊扯治療後腿
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