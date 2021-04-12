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國內首度於混合道路運轉 新竹縣高鐵自駕接駁巴士運行實驗計畫即將啟動

7Car 小七車觀點

2021-04-12 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
今日 4/12 上午在新竹縣政府廣場前，舉行由經濟部、新竹縣政府指導、科技之星主辦，車王電子、銓鼎科技及工研院協辦之「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫啟動儀式」，宣布高鐵新竹站附近路段之自動駕駛巴士接駁服務即將啟動。

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新竹縣高鐵自駕接駁服務測試有三個主要特色，第一是國內首度開放混合道路自駕商轉營運路線，運算處理複雜度高於封閉式環境；第二是搭載工研院研發之 iRoadsafe 車聯網技術，結合路側系統整合通訊、感測器及交通號誌、設施等資訊，減少盲點並提昇安全；第三則是新增雙向資訊溝通的智慧候車亭。

即將投入運轉的自動駕駛巴士，由華德動能提供電動巴士，中興大學設計 Drive-by-Wire 介面，電能、儲能及車聯網是由車王電子所打造，數量為 3 輛，營運平台由銓鼎科技及逢甲大學設計，營運廠商為科技之星，路線規劃自高鐵七路出發，經文興路、嘉豐五路、光明六路及莊敬北路，實驗計畫為期 3 年，初期在夜間測試，後續在日間行駛，並提供免費載客，未來冀望在 3 年期間結束後，轉型成為公車系統的一還，預料可解決大眾運輸的缺口，並彌補司機缺工問題。

國內的自動駕駛商業運用，自 2019 年時經濟部推動「無人載具科技創新實驗計畫」起，截至 2020 年底已有 8 個案例上路實驗，如今則隨新竹高鐵一案串連包括華德動能、凌華科技、亞勳科技及宸曜科技等產業鏈，期望以 MaaS 交通行動服務概念整合更多公共運輸來提供無縫轉乘接駁服務，後續更將進行雲端自駕管理、自駕營運創新及自駕技術落第等應用推廣。

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