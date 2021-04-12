Volkswagen Golf R雪地有多厲害？與Golf R32同場較勁就知道
Carture 車勢文化
2021-04-12 12:25:20
Volkswagen八代Golf R除了擁有320hp/42.8kgm動力輸出外，先前亦提供R Performance套件使其帶來飄移樂趣，對此為了展現Golf R成果與實力，則找來Golf R32一同於雪地較勁。
Volkswagen八代Golf R所搭載的2.0升渦輪引擎，有著320hp最大馬力與42.8kgm扭力峰值，另外4Motion四輪驅動系統都造就Golf R無論加速或是操控都有著絕佳的表現，而為了豐富Golf R操控樂趣先前則提供R Performance套件選配。
在選配R Performance套件後除極速部分能提升至270km/h，最重要就是提供Special和Drift模式。其中Drift模式系統會讓扭力維持在輸出峰值，4Motion也會是適時調配輸出比例，並將ESC切至off就能享受漂移甩尾樂趣。對此為了展現Golf R配置R Performance套件成果，Volkswagen則安排Golf R的起源R32同場較勁，看何者能在雪地率先衝線。