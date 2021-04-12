NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

Volkswagen Golf R雪地有多厲害？與Golf R32同場較勁就知道

Carture 車勢文化

2021-04-12 12:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Volkswagen八代Golf R除了擁有320hp/42.8kgm動力輸出外，先前亦提供R Performance套件使其帶來飄移樂趣，對此為了展現Golf R成果與實力，則找來Golf R32一同於雪地較勁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen八代Golf R所搭載的2.0升渦輪引擎，有著320hp最大馬力與42.8kgm扭力峰值，另外4Motion四輪驅動系統都造就Golf R無論加速或是操控都有著絕佳的表現，而為了豐富Golf R操控樂趣先前則提供R Performance套件選配。

在選配R Performance套件後除極速部分能提升至270km/h，最重要就是提供Special和Drift模式。其中Drift模式系統會讓扭力維持在輸出峰值，4Motion也會是適時調配輸出比例，並將ESC切至off就能享受漂移甩尾樂趣。對此為了展現Golf R配置R Performance套件成果，Volkswagen則安排Golf R的起源R32同場較勁，看何者能在雪地率先衝線。

Golf R提供R Performance套件選配使其具有漂移模式。
Golf R提供R Performance套件選配使其具有漂移模式。
Volkswagen安排Golf R32與Golf R在雪地比拼。
Volkswagen安排Golf R32與Golf R在雪地比拼。
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
25%75%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.13%7.87%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.77%70.23%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀