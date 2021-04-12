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無機棉花含毒傷身？毒物專家：買新衣前用3招避開有毒棉花

今健康

2021-04-12 13:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
棉花也有「有機」與「無機」？

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近期新疆棉爭議不斷，許多品牌紛紛禁用，引發全球關注。一般民眾在選購服飾時，可能會先觸摸質感，以舒適度為主要訴求，較少人會特別注意到棉花等問題。毒物專家、中原大學教授招名威表示，棉花其實可以分為「有機」與「無機」，與平常接觸的蔬果一樣，一般會盡量挑選有機，避免攝取過多農藥、除草劑等化學物質殘留。棉花也是植物一種，若在無毒的環境中生長，製造出的產品才能減少對人體健康的傷害。

棉花潛藏風險？恐累積在脂肪與中樞神經　

招名威教授說明，全球有機紡織品標章（Global Organic Textile Standard, GOTS），是目前具公信力的認證，標準內容包含產品環保性與企業社會責任兩大部分，是針對紡織品供應鏈進行獨立且完整之驗證。不僅確保棉花生長無農藥或任何化學物質添加，工作者也必須符合人權，不能有任何非法形式。因此經過認證的棉花相關產品通常價格不斐。

招名威教授提醒，民眾選購時，可以事先做功課，研究該品牌、產品的棉花產地如何栽種，是否符合規範等，能幫助從事該產業工作者，也為自己的健康多一層把關。

至於無機棉花，招名威教授指出棉花在無機的栽種環境，土壤無法獲得良好控制，較可能含有重金屬。無機棉花製成產品後，與有機棉花相比對人體風險較高。若長期使用可能會累積在脂肪、中樞系統，進而影響人體健康，特別是小朋友的衣物，挑選時須更謹慎小心。



購買三大要領　用洗衣精洗過才安全

招名威教授表示選購衣物時，應注意三大重點。

第一：有無經過認證。

第二：若無認證，棉花產地是否安全，確保產品對人體無害。

第三：購買後務必清洗才能穿，教授提醒切記購買後不要直接穿，一定要先洗過，且清洗時不能只用清水。許多民眾可能會擔心新衣服用洗衣精會有掉色疑慮，但其實殘留在衣物上的毒素需要靠洗衣精才能徹底清除，因此剛買回來的產品絕對要用洗衣精洗乾淨。





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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