個性黑化選擇　Škoda Octavia Sportline 新登場

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Octavia Sportline 在 Limo、Combi 上都可以搭配，並以標準版車型作為基礎，換上更加運動化的專屬外觀與內裝套件。觀提供黑色烤漆水箱護罩、黑色後視鏡、黑色車頂行李架、黑色窗框以及暗色玻璃，並在葉子版上添增 Sportline 專屬飾板，搭配 18 吋或 19 吋雙色鋁圈提升運動感受。而車尾的 Skoda、Octavia 徽飾也都採用深色烤漆處理。車內方面則擁有整合頭枕式跑車座椅、SportLine 字樣三幅式皮質包覆運動方向盤及黑色鋼琴烤漆飾板等升級項目。
動力配置方面，Octavia SportLine 搭載輸出值為 150 PS 的 1.5 升 TSI 汽油引擎以及 190 PS 的 2.0 升 TSI 汽油引擎；2.0 升 TDI 柴油引擎共有三種輸出，分別是 115、150 和 200 PS，較高規格更提供 AWD 系統。另外還有綜效輸出為 204 PS 的 PHEV 車型及 130 PS 的 CNG 版本。
現行第四代 Octavia 於 2019 年 11 月首次推出，已陸續於歐洲、中國大陸市場等推出，在國內市場方面，目前 Škoda Taiwan 正努力與原廠積極爭取當中，未來關於 Octavia 進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤。