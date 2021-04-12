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避免傷口留疤　矽膠產品有用嗎？

健康醫療網

2021-04-12 14:31:01

避免傷口留疤　矽膠產品有用嗎？
避免傷口留疤　矽膠產品有用嗎？
【健康醫療網／記者曾正豪報導】「醫師，請問這擦傷的傷口會不會留疤阿？」許多年輕女性車禍後，到急診第一句話往往不是關心自己傷勢嚴重與否，反而關心後續疤痕是否會永存。安南醫院整形外科王冠智醫師強調，疤痕是可治療的，只要細心照護加上配合醫師建議，通常疤痕不會明顯，如在疤痕照護上有疑問或不適或已有肥厚性疤痕產生，建議可至專業醫療院所諮詢整形外科醫師建議和治療方式。

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傷口癒合　分3時期

王冠智醫師指出，在疤痕學上傷口的癒合會經過「發炎期」、「增生期」及「重塑期」三時期。「發炎期」和「增生期」一般可視為傷口癒合過程，最後的「重塑期」是傷口癒合後，傷口內部組織會經歷六個月的「重整工程」，讓傷口強度和質地達到最穩定狀態。

傷口癒合慢　易形成明顯疤痕

王冠智醫師表示，臨床上依疤痕生成機制，在處置傷疤上要加快「癒合時間」，因有研究顯示癒合過慢的傷口，最終疤痕的形成會相當明顯。換句話說，完美傷口的縫合對齊、適時傷口清創、傷口感染預防及適當傷口照護，將傷口癒合時間壓縮至10天內，如此一來後續疤痕可以較不明顯。

再者，需減少傷口「張力」。研究指出，在有肌肉張力拉扯區域的疤痕相對上會較明顯，所以這些特定區域可使用美容膠或負壓傷口照護系統來降低傷口張力，讓疤痕不明顯。

六個月重塑期　使用矽膠產品防疤痕生成

最後階段則要注意認真照護後續「六個月的重塑期」。王冠智醫師強調，這時期最重要的是「矽膠除疤產品使用」及「傷口防曬」。矽膠產品目前已證實對疤痕的生成抑制非常重要。矽膠除外在加壓效果外，有研究指出矽膠產生的負電荷可誘導內在膠原蛋白的整齊排列，達到疤痕不明顯效果，而傷口之所以防曬是要避免傷口局部黑色素沉積，讓局部疤痕不美觀。



資料來源：健康醫療網 避免傷口留疤　矽膠產品有用嗎？

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