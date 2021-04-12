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許多年輕人因缺乏警覺性，泡湯完後雖感到眼睛不適，仍依舊配戴隱形眼鏡，直到劇痛時才趕緊就醫，但這時角膜因潰瘍出現凹洞，已成為細菌滋生的溫床。食藥署指出，若感染綠膿桿菌、阿米巴原蟲或黴菌等毒性較強的致病原，嚴重時恐造成失明，因此建議泡湯時，應避免配戴隱形眼鏡。
眼睛出現刺痛感 應把握緊急應變3步驟
食藥署解釋，一旦眼睛出現輕微發紅或有異物般的刺痛感時，就應把握緊急應變3步驟，包括立即將雙手清潔乾淨，並摘除隱形眼鏡，最後應使用人工淚液沖洗，避免用清水沖洗；若依舊感到不適，則應盡快就醫檢查，千萬不要等到眼睛劇痛或視力模糊才就診。
正確配戴隱形眼鏡 保護靈魂之窗
此外，配戴隱形眼鏡時也應掌握配戴不超過8小時、不戴著過夜睡覺、不要在臉上有粧和雙手不淨的情況下摘取隱形眼鏡，以及不在不明通路購買隱形眼鏡等「四不原則」，才能保護雙眼健康。食藥署呼籲，眼睛是極敏感的器官，只要身處在容易有病原、過敏原和刺激物的環境中都不宜配戴隱形眼鏡，配戴前也應遵循眼科醫師的指示，才能避免不必要風險。
資料來源：健康醫療網 戴隱形眼鏡泡溫泉 小心誘發角膜潰傷
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