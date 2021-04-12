NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

戴隱形眼鏡泡溫泉　小心誘發角膜潰傷

健康醫療網

2021-04-12 15:31:01

戴隱形眼鏡泡溫泉　小心誘發角膜潰傷
戴隱形眼鏡泡溫泉　小心誘發角膜潰傷
【健康醫療網／記者林怡亭報導】你平時也有戴隱形眼鏡的習慣嗎？若去泡湯時可得多注意，因溫泉水未達殺菌標準的溫度，一不小心可能因感染水中看不見的病原，引發角膜潰瘍。食藥署表示，臨床上，因泡湯時戴著隱形眼鏡而導致眼睛不適的求診患者層出不窮，其中又以年輕族群居多，主要因隱形眼鏡覆蓋於角膜上，會阻隔角膜獲取氧氣的機會，這時若碰到病原入侵，就會加速角膜惡化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
若感染毒性較強致病原　嚴重恐失明

許多年輕人因缺乏警覺性，泡湯完後雖感到眼睛不適，仍依舊配戴隱形眼鏡，直到劇痛時才趕緊就醫，但這時角膜因潰瘍出現凹洞，已成為細菌滋生的溫床。食藥署指出，若感染綠膿桿菌、阿米巴原蟲或黴菌等毒性較強的致病原，嚴重時恐造成失明，因此建議泡湯時，應避免配戴隱形眼鏡。

眼睛出現刺痛感　應把握緊急應變3步驟

食藥署解釋，一旦眼睛出現輕微發紅或有異物般的刺痛感時，就應把握緊急應變3步驟，包括立即將雙手清潔乾淨，並摘除隱形眼鏡，最後應使用人工淚液沖洗，避免用清水沖洗；若依舊感到不適，則應盡快就醫檢查，千萬不要等到眼睛劇痛或視力模糊才就診。

正確配戴隱形眼鏡　保護靈魂之窗

此外，配戴隱形眼鏡時也應掌握配戴不超過8小時、不戴著過夜睡覺、不要在臉上有粧和雙手不淨的情況下摘取隱形眼鏡，以及不在不明通路購買隱形眼鏡等「四不原則」，才能保護雙眼健康。食藥署呼籲，眼睛是極敏感的器官，只要身處在容易有病原、過敏原和刺激物的環境中都不宜配戴隱形眼鏡，配戴前也應遵循眼科醫師的指示，才能避免不必要風險。



資料來源：健康醫療網 戴隱形眼鏡泡溫泉　小心誘發角膜潰傷

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.38%84.62%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.34%7.66%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.75%70.25%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀