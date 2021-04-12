▲ 和泰汽車招募暑期實習生 月薪三萬錄取率僅1%！

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和泰汽車自去年舉辦首屆暑期實習生計畫，吸引超過千封履歷投遞，經過書審及面試後，最終錄取 16 名菁英人才，錄取率僅 1%。和泰汽車實習生計畫內容精實且豐富，不僅安排企業參訪、指派 Mentor 一對一親自指導，可實際參與公司業務，更安排獨家豐田管理實務等訓練課程及個案競賽，從提案、企劃到呈報的過程，都會獲得高階主管的回饋。
今年度實習生名額提高至 20 名，包含專案企劃、行銷企劃、車輛技術、資訊、人資、公關等多元職務內容，目前已開放投遞履歷，預計收到 5 月中開始進行資格審核。和泰汽車管理本部長劉松山協理表示：「公司近年來致力品牌年輕化，也積極推動 MaaS 新事業(Mobility as a Service)，實需新世代觀點與創新思維的加入。」因此除了實習生計畫外，也舉辦暑期 Toyota 菁英研習營及招募校園熱血大使，以多元的活動擴大接觸學生族群，除了提升社會責任參與、培育台灣青年人才，且縮短學用落差外，更加強年輕世代對和泰的認識。
因應集團事業發展，和泰汽車持續招募新人，今年仍有近 20 個缺額等待新進人員加入，五月份將持續參加臺灣大學、成功大學、中山大學、清華大學的校園徵才博覽會，徵才不限科系與經驗。更多實習生計畫與招募資訊可至官網查詢 www.hotaimotor.com.tw/career/