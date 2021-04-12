▲ 國瑞汽車捐贈 Corolla 暢銷車款及核心零件

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繼去年國瑞汽車捐贈市價高達新台幣四千八百萬元之最新國內六期排放法規的大、中、小型商用車輛共 16 台及關鍵零件給全台 13 所大專院校及技職學校後，今年再次捐贈 Corolla Cross 7 台、 Corolla Altis 9 台及核心零組件 8 套給 14 所大專院校與技職學校以及車輛測試中心（ARTC）。用來優化學校實作環境，讓年輕學子在實習課程中精進專業技能、提升競爭力，為台灣汽車産業培育更多學用合一的優秀人才。
贈車活動從 2 月開始到 3 月，由林永裕總經理及簡文基副總經理率領國瑞團隊從台灣頭（城市科大、新北高工）一路送到台灣尾（屏東高工），貫穿整個台灣，盡可能將有限資源送到最需要的地方。同時，在參與各校舉辦的捐贈儀式中，也觀摩到學校如何活用捐贈的車輛、核心零組件的教學成果。
這次捐贈的車輛都是國瑞最暢銷的車款。Corolla Altis 於 2001 年上市以來有國民神車的美譽，而Corolla Cross 更是 2020 年 10 月才剛上市的新車款，為國瑞汽車首次在台生產的休旅車，有汽油版、油電版。油電版搭載全新第 4 代 SELF-CHARGING HYBRID 透過引擎或煞車的減速動能回收自動充電。