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勞斯萊斯首季銷量創新高，刷新品牌 116 年歷史記錄

2GameSome - 有車賞

2021-04-12 18:25:00

勞斯萊斯首季銷量創新高，刷新品牌 116 年歷史記錄
▲ 勞斯萊斯首季銷量創新高，刷新品牌 116 年歷史記錄
近日，勞斯萊斯公佈第一季度銷量創下同期歷史新高，比2020年同期增長62％。2021 年第一季銷量刷新了 2019 年創下的銷量紀錄，問鼎勞斯萊斯汽車 116 年歷史業績之最。

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「勞斯萊斯汽車在 2021 年實現了精彩的開局，這一點在此次公佈的第一季度銷售資料中得以充分體現。我們在 2021 第一季度創下了品牌 116 年歷史以來的同期最佳業績。勞斯萊斯各車型的市場需求非常旺盛，其中，全新 Ghost 和 Cullinan 的市場需求尤為強勁。在各個關鍵市場業績表現持續上升的同時，勞斯萊斯 Bespoke 高級定制業務量也達到創紀錄水準。業務狀況的出色表現，令我們完全有理由對 2021 年餘下時間的業績表現保持樂觀。」 —— 勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓·穆勒·烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）先生

2021 年第一季度，勞斯萊斯汽車創下公司成立 116 年以來最高的季度銷量記錄，勞斯萊斯共向客戶交付汽車 1,380 輛，比 2020 年同期增長 62％，更打破了勞斯萊斯 2019 年第一季度創下的銷量紀錄。勞斯萊斯汽車全球範圍內所有市場銷量均呈增長趨勢。其中，中國、美國和亞太地區銷量增長表現最為強勁。

勞斯萊斯各車型的市場需求均強勢上漲，其中，全新 Ghost 和休旅車型 Cullinan 的市場需求尤為強勁，可以反映出新世代車款的推出對於勞斯萊斯汽車來說是有著推波助瀾的效果。與此同時，勞斯萊斯 Bespoke 高級定制業務量也達到創紀錄水準。眾多卓越的 Bespoke 高級定制車型備受消費者青睞，舉例來說今年 1 月於台北發表的 Wraith Kryptos Collection Car 隱匿之鑰為全球限量 50 台的其中一台在台灣也獲得買家青睞。而另外敞篷車款 Dawn Silver Bullet全球限量車型也第一時間被台灣的買家下訂收藏，可見 Bespoke 車型受到許多高端層峰收藏家的喜愛。

對於這一佳績，勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓·穆勒·烏特弗斯先生表示：「基於對自身發展的嚴謹規劃和對客戶需求的深切洞察，勞斯萊斯汽車以一貫的卓越勇氣、非凡想像力和傑出創造力回應了我們共同面對的挑戰。我們之所以能取得如此佳績，源於我們團隊中每一位出類拔萃的成員。在英國古德伍德勞斯萊斯汽車之家及世界各地的勞斯萊斯團隊中，他們以高超的技能、卓越的才能、令人讚歎的奉獻精神和工作熱情成就了今日的勞斯萊斯。」

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