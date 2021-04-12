▲ 福斯商旅伴媽祖 13年 T6.1 Caravelle 青銀共享車同步曝光！

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，規模之大、投入信眾之多被稱為是世界三大宗教盛事之一。深耕台灣在地文化不間斷的福斯商旅自 13 年前就投身參與此活動，成為官方長期合作夥伴之一。去年三月全台齊心抗疫，遶境活動被迫延後之際，長年以實際行動支持媽祖遶境活動的福斯商旅惜福獻映《明天過後，妳我相約再聚》品牌影片，傳達福斯集團#WeNotMe品牌精神一同抗疫，向所有防疫人員致上最高敬意。今年遶境活動重回傳統農曆三月，福斯商旅同樣以德國性能皮卡 Amarok V6 作為活動前導車，貨斗搭載醒目的 Q 版媽祖氣球扮演領頭「報馬仔」角色，在前方守護遶境隊伍平安。此外，福斯商旅同時提供 4 台 T6.1 Caravelle，作為大甲鎮瀾宮官方後勤支援車，以寬闊的行李空間、高規的主被動安全防護與出色性能等，擔任大甲鎮瀾宮媽祖活動的後盾。
福斯商旅於 4/10，在每年媽祖遶境隊伍必經的福斯商旅彰化富王展示中心設立奉茶站，並首度曝光以 T6.1 Caravelle 為基礎改造，與原廠認證車體改裝夥伴輔康企業有限公司，共同打造的「青銀共享車」。這是一台以 IPC 福祉車為主體，而衍生出許多不同用車機能：既可滿足年長或行動不便者的無障礙移動需求，也能迎合青年露營休閒活動的機能。上周六在活動現場，運用 T6.1 Caravelle 青銀共享車所搭載的行動廚房燒水、提供奉茶，擔任行動奉茶站，給予每一位信眾實質補給。同時也展現福斯商旅體貼不同消費者、深植人心的產品設定。
此外，福斯商旅體貼所有行動不便或年長的虔誠信眾，特與台灣大車隊攜手合作，共同推出【2021大甲媽祖遶境無障礙一日遊】，以 Caddy IPC 為無障礙的交通接駁。