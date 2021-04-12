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福斯商旅伴媽祖 13年 T6.1 Caravelle 青銀共享車同步曝光！

2GameSome - 有車賞

2021-04-12 18:25:00

福斯商旅伴媽祖 13年 T6.1 Caravelle 青銀共享車同步曝光！
▲ 福斯商旅伴媽祖 13年 T6.1 Caravelle 青銀共享車同步曝光！
2021年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動於 4/9 晚間起駕，規模與往年相同，由大甲鎮瀾宮出發前往新港奉天宮，共九天八夜行程。深耕在地文化，連續 13 年擔任大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動合作夥伴的福斯商旅今年同樣不缺席，以德國性能皮卡 Amarok V6 搭載 Q 版媽祖氣球作為前導車，同時派出深受 T6.1 Caravelle 擔任鎮瀾宮官方後勤支援車，守護媽祖遶境行程。

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福斯商旅總裁巫詩棻(Julia Wu)。
福斯商旅總裁巫詩棻(Julia Wu)。
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，規模之大、投入信眾之多被稱為是世界三大宗教盛事之一。深耕台灣在地文化不間斷的福斯商旅自 13 年前就投身參與此活動，成為官方長期合作夥伴之一。去年三月全台齊心抗疫，遶境活動被迫延後之際，長年以實際行動支持媽祖遶境活動的福斯商旅惜福獻映《明天過後，妳我相約再聚》品牌影片，傳達福斯集團#WeNotMe品牌精神一同抗疫，向所有防疫人員致上最高敬意。今年遶境活動重回傳統農曆三月，福斯商旅同樣以德國性能皮卡 Amarok V6 作為活動前導車，貨斗搭載醒目的 Q 版媽祖氣球扮演領頭「報馬仔」角色，在前方守護遶境隊伍平安。此外，福斯商旅同時提供 4 台 T6.1 Caravelle，作為大甲鎮瀾宮官方後勤支援車，以寬闊的行李空間、高規的主被動安全防護與出色性能等，擔任大甲鎮瀾宮媽祖活動的後盾。

福斯商旅於 4/10，在每年媽祖遶境隊伍必經的福斯商旅彰化富王展示中心設立奉茶站，並首度曝光以 T6.1 Caravelle 為基礎改造，與原廠認證車體改裝夥伴輔康企業有限公司，共同打造的「青銀共享車」。這是一台以 IPC 福祉車為主體，而衍生出許多不同用車機能：既可滿足年長或行動不便者的無障礙移動需求，也能迎合青年露營休閒活動的機能。上周六在活動現場，運用 T6.1 Caravelle 青銀共享車所搭載的行動廚房燒水、提供奉茶，擔任行動奉茶站，給予每一位信眾實質補給。同時也展現福斯商旅體貼不同消費者、深植人心的產品設定。

此外，福斯商旅體貼所有行動不便或年長的虔誠信眾，特與台灣大車隊攜手合作，共同推出【2021大甲媽祖遶境無障礙一日遊】，以 Caddy IPC 為無障礙的交通接駁。

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