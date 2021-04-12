法式跨界旅行風　Citroën C5 X 正式登場

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Citroën C5 X 為一款 D-Segment 的車款，車長為 4,805mm、車寬為 1,865mm，高度為 1,485mm，軸距達 2,785mm。在外觀上以 2016 年發表的 C-Xperience concept 概念車款為基礎，車頭燈組採用了 V 形的設計元素，而車尾則結合了 Fastback 般的流線造型，再搭配車身周圍的黑色防刮材質，呈現出有別於一般傳統旅行車以及 SUV 的動感姿態。
進入車內，C5 X 的中控台設計就顯得比較內斂，不過應有的科技表現還是相當到位，像是全數位的儀表板、電子排檔以及 12 吋多媒體觸控螢幕、環艙氣氛燈、HUD 抬頭顯示器都沒有缺席。另外，原廠宣稱 C5 X 所配備的 Advanced Comfort 座椅，其高密度泡棉的設計即便在長途駕駛時也不易感到疲勞。在後艙空間表現部分，標準 5 人乘坐狀態下有 545L，後座椅向前傾倒後則可再擴增至 1,640L。
動力系統方面，X5 X 採用了 1.6L 插電式油電混合動力，最大綜效輸出為 225hp，並擁有 50 公里的純電續航里程，EV 模式最高時速可達 135km/h。底盤方面也搭載Citroën 引以為傲的 Advanced Comfort 液壓式主動懸吊，帶來更上層的乘車體驗。
近年來全球車壇在 SUV 以及 Crossover 風潮的席捲之下，傳統中大型房車受到相當大的擠壓，也因此各車廠紛紛對旗下三廂車款採取因應的策略，改以跳脫傳統三廂的形式來吸引非主流的消費客。這次 C5 X 依舊保留了法系車一貫的獨特魅力，並跳脫傳統旅行車的窠臼，以流線的身形搭配高底盤設定，確實帶來更獨創的魅力表現。