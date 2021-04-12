真人真事改編！「黃蜂女」為拍《藥命交錯》上戒毒所觀摩
記者李薇/綜合報導
2021-04-12 23:14:49
犯罪懸疑片《藥命交錯》耗時9年取材，改編自真人真事，由鬼才導演尼可拉斯傑瑞奇執導，集結奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼、艾米漢默、伊凡潔琳莉莉、路克伊凡斯等金牌卡司合演。艾米漢默為忠實呈現臥底警探辦案的劇情，他在前洛杉磯警探史蒂芬的帶領下，親自參與了掃毒行動，他說：「史蒂芬是這部電影的技術顧問，他帶我到藥物買賣區和藥品加工廠見習，讓我開了眼界。」
以「黃蜂女」一角紅遍全球的伊凡潔琳莉莉，為拍攝《藥命交錯》特地上戒毒所觀摩，她表示：「我無法想像原本救命用的醫藥竟然是致命藥，目前每年因止痛藥成癮而死亡的人數竟然有這麼多，就像愛滋病一樣讓我心生恐懼。」 不僅如此，伊凡潔琳莉莉坦言，犯罪組織會雇用年輕人運毒，這成為父母的噩夢，她說：「止痛藥成癮是橫跨經濟、政治與社會的複雜議題，我演出時特別謹慎，我和導演花了很多時間在塑造角色，這真是我從影15年來從未有過的特別經驗。」美國平均每天有近150人因成癮性止痛藥物過量死亡，藥物氾濫更造成每年破2兆台幣的經濟負擔，成為新型態的毒品危機。《藥命交錯》4月21日全台盛大上映。
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