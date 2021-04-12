真人真事改編！「黃蜂女」為拍《藥命交錯》上戒毒所觀摩

犯罪懸疑片《藥命交錯》耗時9年取材，改編自真人真事，由鬼才導演尼可拉斯傑瑞奇執導，集結奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼、艾米漢默、伊凡潔琳莉莉、路克伊凡斯等金牌卡司合演。艾米漢默為忠實呈現臥底警探辦案的劇情，他在前洛杉磯警探史蒂芬的帶領下，親自參與了掃毒行動，他說：「史蒂芬是這部電影的技術顧問，他帶我到藥物買賣區和藥品加工廠見習，讓我開了眼界。」





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▲艾米漢默開拍前，曾到藥物買賣區和藥品加工廠見習。（圖／甲上娛樂提供）

× ▲艾米漢默開拍前，曾到藥物買賣區和藥品加工廠見習。（圖／甲上娛樂提供）

▲伊凡潔琳莉莉在《藥命交錯》中，有著相當精彩的演出。（圖／甲上娛樂提供）