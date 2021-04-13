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劇咳一年多找不到原因　竟是「陳年魚刺」作怪

健康醫療網

2021-04-13 09:01:01

劇咳一年多找不到原因　竟是「陳年魚刺」作怪
劇咳一年多找不到原因　竟是「陳年魚刺」作怪
【健康醫療網／記者林怡亭報導】78歲的陳姓婦人一年多前不知何故開始劇烈咳嗽，雖然多次到診所、大醫院就醫，但一直找不到病因，直到在親友介紹下，來到嘉義大林慈濟醫院胸腔內科就醫，在賴俊良副院長細心診察下，終於找到卡在支氣管的元兇，一支4公分長的魚刺，魚刺取出後，折磨婦人一年多的咳嗽症狀不藥而癒。

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魚刺卡支氣管　不知不覺難揪出病灶

家住嘉義縣沿海的陳姓婦人，平時就喜愛吃魚、喝魚湯，前年十二月突然開始不明原因地劇烈咳嗽，子女擔心她肺部有問題，帶她四處就醫，甚至到北部大醫院檢查，曾被診斷為慢性肺阻塞，但使用吸入性藥物效果不明顯，十分困擾，因為咳得太厲害，也沒辦法再去工作。

日前在親友介紹下，陳姓婦人來到大林慈濟醫院胸腔內科求診，經賴俊良副院長安排X光檢查，並從過去的經驗推測，有可能是異物造成，在支氣管看到薄薄的一片異物，疑似魚刺或骨頭的影像，當天即安排以支氣管鏡取出一支長4公分多的完整魚刺，解除婦人一年多的心頭大患。

避免異物卡支氣管　飲食應細嚼慢嚥

賴俊良醫師表示，異物嗆進支氣管，一部份有機會咳出來，但華人嗆進去的多半是骨頭，不像豆子會把支氣管完全塞住，造成肺部塌陷或發炎，反而很難在X光中發現，電腦斷層檢查時，若是醫師沒有經驗，也不容易發現。

賴俊良醫師提醒，吃東西時不要邊說話，專心進食，飯菜要用筷子送到口中，不要用扒的，不要大口吸吞，一口一口細嚼慢嚥，才能避免被異物嗆到、卡到。



資料來源：健康醫療網 劇咳一年多找不到原因　竟是「陳年魚刺」作怪

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