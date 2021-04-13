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中華民國美容醫學醫學會理事長曾漢棋醫師表示，醫學會成立至今已邁入27年，每年固定舉辦學術研討會，目前為全國美容醫學專業領域中人數最多、具權威的學術團體。教育訓練一直都是美容醫學會的核心任務，除了每年定期的春季及秋季學術研討會外，每年還舉辦雷射光電教育訓練課程、微整針劑注射教育訓練課程、抗衰老醫學教育訓練課程以及外科美容教育訓練課程，每個課程都是由該領域臨床經驗豐富且聲譽卓著之醫師擔任講師，參加培訓課程的醫師總共超過一千三百位，對於提升國內美容醫學之學術水準幫助很大。去年受疫情影響，因擔心染疫造成國內美容醫學消費人數驟減，不過因台灣防疫有成，一些民眾，因無法出國而選擇在國內消費，將出國旅遊的預算改由接受美容醫學療程，因此國內美容醫學市場今年已逐漸恢復當中。為協助會員醫師在後疫情時期的美容醫學市場搶得先機，醫學會今年仍持續舉辦春季學術研討會。另外，為讓醫學會成為一條龍學習平台，培訓對象除了醫師外，目前也積極培育護理師、美容師，提升相關從業人員的美容醫學專業水準，保障國內美容醫療醫療品質。
本次學術研討會執行長、美容醫學醫學會理事王修含醫師表示，今年的春季學術研討會除了以雷射光電治療為主軸外，也提供不同種類之針劑注射技巧、以及近期廣受大眾接受的熱門療程如埋線拉提、非侵入性減脂及幹細胞應用等專業講題，此外，針對第一線人員提供求診者關係經營、醫療法規及社群應用工作坊等多元主題，幫助會員掌握醫療服務及減少客訴之處理要領，提升內、外軟實力，讓美容醫學服務品質日益完善。
醫美削價競爭及誇大廣告 無法保障醫療品質
由於國內醫學美容蓬勃發展，最近幾年國內做醫美之醫療院所已達飽和狀態，因此彼此間削價競爭之情形時有所聞。曾漢棋理事長提醒民眾在接受美容醫學治療前不要貪小便宜，醫學不同於一般商品，需要高度技術及臨床經驗才能確保醫療品質。一昧追求最低價格或是聽信浮誇的醫療廣告往往會造成後悔。
曾漢棋理事長建議民眾，在接受美容醫學治療前，要先打聽該醫師之口碑，有無接受過美容醫學之專業訓練以及臨床治療經驗是否豐富，才能獲得安全與美麗之雙重保障。
資料來源：健康醫療網 擴大非醫師會員陣容 美容醫學醫學會打造一條龍學習平台
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