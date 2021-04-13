個性魅力選擇　Ford Ranger Stormtrak / Wolftrak 歐洲市場亮相

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Stormtrak 車型訴求的是高質感表現，因此配備了專屬的升級套件，並以標準的 Wildtrak 車型為基礎，配備的 LED 頭燈、車身防撞護板、車身彩繪以及黑色後保險桿。在座艙方面，則配備與 Ranger Raptor 相同的真皮材質座椅，上方還繡有 Stormtrak 字樣，並透過紅色車縫線點綴堆砌個性化的色彩。動力表現上，Stormtrak 車型採用 2.0 升雙渦輪柴油引擎，搭配 10 速自排變速箱，最大馬力擁有 213ps 的表現，最大扭力則為 500Nm，至於 4x4 四驅系統則為選配裝置。
Ranger Stormtrak 車型以標準的 Wildtrak 車型為基礎，配備了專屬的外觀升級套件。
Wolftrak 車型則是針對農業、林務業和戶外運動行業所開發，因此外觀上的配置更加粗曠，分別在水箱護罩、車門把手、外後視鏡蓋採用黑色烤漆處理，並標準搭載防滾架、貨斗掛勾以及全地形越野胎。動力方面雖然同樣搭載 2.0L 柴油引擎，但為單渦輪的配置，最大馬力擁有 170ps 的表現，而車主可以選擇 6 速手排或 10 速自排，且 4x4 四驅系統則是標準配置。
Wolftrak 車型則是針對農業、林務業和戶外運動行業所開發，因此外觀上的配置更加粗曠，標準搭載防滾架、貨斗掛勾以及全地形越野胎。
Ranger 在福特六和導入台灣市場後，鮮明的車格形象，讓台灣消費者更認識皮卡車在商用與生活應用上的多元面相，日前福特六和也在 2021 年式車型上推出黑甲騎兵特仕版，同樣以專屬的個性配置來吸引消費者購買。