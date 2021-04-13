我是廣告 請繼續往下閱讀
一位男嬰因出生時頭部帽狀腱膜下出血（Subgaleal hemorrhage），血紅素下降到只剩下4.2g/dl（正常新生兒約15-18g/dl），但卻找不出原因，經悉心照料出院後，又因舌繫帶過短經歷門診手術，持續出血超過一週才止血；四歲時因右膝腫脹疼痛而就醫檢查，才發現是重症B型血友病，經過每週到血友病中心接受治療才改善出血狀況，今年也將順利踏入國小校園。
中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科翁德甫醫師表示：「響應世界血友病日的目的就是為了讓大眾更認識血友病，讓像吳小弟這樣的小朋友或大朋友，能夠及早診斷，接受正確的治療。」
世界血友病日全台巡迴衛教展第一站於中山附醫率先展開，現場將凝血因子濃度比喻為電池的電量，就像電池電量不足時，電子設備效能也會降低，甚至進入「省電模式」限制了功能，體內凝血因子濃度高時，如同高電量，血友病友可以嘗試更多動態的活動，若凝血因子濃度不足且未即時補充，就需要以靜態活動為主，透過電量量能的比喻，希望幫助大眾更容易了解血友病。
踩飛輪為血友病友募集圓夢基金! 鼓勵病友挑戰人生!
血友病可進一步分為A型血友病與B型血友病，A型與B型的比例是五比一，兩者主要差異為缺乏的凝血因子不同，但是臨床症狀非常相似。在治療方式上，若能落實預防性注射治療，並且搭配個人化醫療管理輔助工具，可有效降低血友病友出血風險。
為呼籲社會大眾對血友病友的關注，中山醫學大學附設醫院院方也邀請民眾透過騎乘飛輪替病友「充電」，將騎乘累積的里程數轉化為「血友充電圓夢基金」。接下來「友凝友我 充電挑戰」全台巡迴展覽將前往高雄長庚醫院及林口長庚醫院繼續累積里程，最後由台灣武田藥品全體員工接棒，目標累積總里程達4170公里，醫療院所結合企業志工以實際行動呼應4月17日世界血友病日。
台灣武田藥品將會結合民眾及企業志工對血友病病友的鼓勵與加油，轉而在疫情期間提供更實質的幫助，並捐款圓夢基金至社團法人中華民國血友病協會、社團法人台灣省關懷血友病協會、基隆市189血友病居家長照協會及中華民國財團法人兒童癌症基金會等4個病友團體，期望透過此全台巡迴展覽活動，讓更多民眾正確地了解血友病，結合精神上和實質上的鼓勵並幫助病友們勇於挑戰精彩的人生！
資料來源：健康醫療網 男嬰血紅素僅不到一般新生兒1/3 四年後發現竟是血友病
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊