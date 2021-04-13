▲ 小改也可以大有感！Honda Odyssey 改在刀口上的學問

我是廣告 請繼續往下閱讀
車頭造型的改變，應該是此次小改款 Odyssey 最明顯的外觀差異，雖然原廠表示全車鈑件皆經過調整，但最主要的差異特色，應該還是在車頭造型的改變，除了頭尾皆是 LED 照明科技以外，頂規的登峰版還加入了序列顯示方向燈與頭燈轉向輔助照明，更為高聳直挺的水箱罩，不僅可讓人一眼認出 Odyssey 的改款身份，讓其具備些商務氣息，可能也是此次改款的目的，但能否就此吸引些商務買家入主？這問題我們稍後再談。
低階與高階車型維持既有 17 與 18 吋的規格，僅於 17 吋款式輪胎尺碼稍做更動，但除了肉眼可見的造型更動以外，原廠宣稱導入獨家聲學共振減噪技術，藉此降低車內行駛時胎噪影響與提升舒適度，清楚說明此次改款的重點目標為何。
座艙內在既有的優異空間基礎上，針對造型與質感加以調整，透過全新導入、個人認為質感優異的黑檀木飾板加持，座艙內多了些日式高級旅店的氛圍，與既有的鋼琴烤漆飾板、鍍鉻飾條、黑色塑料等搭配上也不顯突兀。不過更讓人印象深刻的，是整體操作面的便利性與友善性，小改款如何成就這點？透過新換三幅式多功能方向盤上的左側滾輪、儀表內左側的全彩數位液晶介面、升級至外嵌式 8 吋觸控式多媒體系統（內建 Apple CarPlay 與 Android Auto）等，讓駕駛在操控車輛時更為輕鬆容易。此點若邀請舊有車主來體驗，應該會很有感。
空間面的舒適度與實用性，不僅是多年來 Odyssey 最受人稱道的優點，也仍是此次試駕小改款 Odyssey 最讓人印象深刻的特色。除了可以透過駕駛座左側控制的左右側電動滑門機制以外，並新增側滑門域預約上鎖與離開上鎖機制，雖然不若先前試駕的大改款 Toyota Sienna 配備的足踢感應式側滑門來得印象深刻，但對於實用性上仍有一定加分。
此外，試駕的七人座登峰版車型，第二排的獨立座椅舒適度無可挑惕，搭配上椅背角度、上背角度、腿靠、扶手等多項可調機制，多數乘客應該都可以調整出最適合與舒適的乘坐姿勢。此外，第二排座椅還可左右滑移，為中央騰出通行走道，便利乘客於第二排與第三排間移動以外，若收納第三排座椅，再把第二排滑軌上的鐵架取出，第二排還可滑移最後底處，營造更勝客機商務艙的乘坐空間，有著 Odyssey「四人座」的大絕招，此設計更讓人想到 Lexus LM 的四人座版本，雖然 Odyssey 沒有五百萬身價、也沒有區隔第一排與第二排間的私密隔屏，但第二排如此的大空間調整彈性，就如同開文所述，要當作企業的禮賓車，從空間運用與乘坐舒適度而言，Odyssey 絕對可以稱職演出。
第三排空間雖然沒有第二排來得讓人驚艷，但對於要長途乘坐成人而言，也不會是個太折騰的事，這也展現出Odyssey 相較於傳統三排七人座 SUV 車款而言，更適合全家出遊、三代同堂等多人乘載的使用需求。如果真要雞蛋中挑骨頭，少了電動調整機制的第二排座椅、沒有折疊桌設計等配備，可能是比較可惜的地方。
零碎空間的運用也是讓人讚許的優點，小改款在針對駕駛座左側增加隱藏式置杯架後，Odyssey 全車有著多達 11 個置杯架，在身處亞熱帶、盛行飲料文化的台灣用車環境，絕對是再貼心不過的設計了；不僅如此，副手席前掀蓋式置物盒、前排中央扶手置物空間（登峰版七人座）、全車四個 USB 充電座等，都是貼合現代人生活習慣的聰明與友善設計。
相同於過往的動力編成，可能是此次小改款 Odyssey 最容易讓人詬病的弱項，但嚴格來說，受人詬病的原因是「維持原狀」，而非「不敷使用」，以 2.4 升自然進氣汽油引擎搭配 CVT 變速箱而言，動力輸出的能耐還是易於驅策、足夠推動此車型設定的，雖然 12.9km/L 的油耗表現不算亮眼，但以此車型要有著出色的油耗成績，除了可能需要台灣消費者不見得買單的柴油動力，不然就是要更高價格的油電動力，以當前 Odyssey 的穩定銷售表現，維持原有動力設定，可能是個保守但卻最保險的策略。
至於此次強調的隔音制震表現，以「比較」程度而言，確實相較於改款前有著一定程度的提升，但主要是針對底盤下輪胎滾動噪音的隔絕進步，但在整體的風切聲抑制上，以其 162.9~179.9 萬的售價區間，自身認為仍有進步的空間，畢竟相較於同價格帶的其他車款，無論是高底盤 SUV 或是豪華品牌小車， Odyssey 的隔音制震表現都不算名列前茅的優等生。對於一款目標乘載全家出遊的代步夥伴，如能針對此重點項目加強，相信可以增加不少買家入主意願。
最後於安全部分，雖然小改款 Odyssey 同樣搭載了 Honda Sensing 此招牌ADAS 科技，但由於少了 LSF 低速自動跟車系統，讓其 ACC 主動式車距調節定速巡航系統不算全速域等級，車速 30km/h 以下便會自動關閉，FCW 前方碰撞警示系統與 CMBS 碰撞緩解警示系統作動時速則在 5~100km/h 之間。雖然沒有全速域，但新增的 RSR 後座提醒系統與 i-Size 兒童安全座椅固定裝置，對於家庭使用者而言，安全面仍有一定的幫助。
針對此次小改款 Odyssey，雖然外觀的改變讓其多了幾分商務氣息的穩重霸氣，但面對市場上商務定位更顯濃厚的VWCV T6、Toyota Alphard 甚至 Lexus LM 等車型而言，Odyssey 無論車身尺碼、售價定位對於家庭使用者而言無疑更具吸引力，仍與上述的商用廂型車當紅炸子雞有著一定差距，想要藉此吸引更多商用買家入手，應該不是小改款 Odyssey 主要瞄準的戰區。但透過內部便利性、科技度、舒適面的提升，在其目前沒有同級對手的市場空間，絕對有其產品魅力。
但也別忘了，身為市場後追者，Kia 於四月份將推出全新世代的 Carnival 車型，此車款在國外一推出立刻獲得極大聲量，在台灣更開出了比 Odyssey 更優惠的價格區間，更有著媲美 Toyota Sienna 相同的車身尺碼，CP 值無庸置疑；或許以其品牌聲量，一時之間還無法取代 Odyssey 的地位，但對於瓜分市場份額絕對有相當程度的殺傷力，屆時 Odyssey 該如何拿出進一步的武器？值得期待，但肯定的是，對於有七人座或是 MPV 車型的消費者們，未來市場選擇越來越多，絕對是最讓人開心的事！