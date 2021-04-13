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小改也可以大有感！Honda Odyssey 改在刀口上的學問

2GameSome - 有車賞

2021-04-13 11:55:00

小改也可以大有感！Honda Odyssey 改在刀口上的學問
▲ 小改也可以大有感！Honda Odyssey 改在刀口上的學問
縱使近年來七人座 SUV 休旅市場有著逐漸擴大的趨勢，但不可否認的，空間運用效率更棒的 MPV 車型，仍有其難以取代的市場價值，這也是為何多年來 Honda Odyssey 有著穩定的銷售能量。不過隨著既有車型產品時程拉長，市場對手也逐步增加，Odyssey 唯有以改款面對競爭，但此次「小改款」能否滿足市場期待？能否對應對手挑戰？這一次的試駕行程，希望能找到答案。

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試駕車款為七人座登峰版，售價為新台幣 179.9 萬。
試駕車款為七人座登峰版，售價為新台幣 179.9 萬。
車頭造型的改變，應該是此次小改款 Odyssey 最明顯的外觀差異，雖然原廠表示全車鈑件皆經過調整，但最主要的差異特色，應該還是在車頭造型的改變，除了頭尾皆是 LED 照明科技以外，頂規的登峰版還加入了序列顯示方向燈與頭燈轉向輔助照明，更為高聳直挺的水箱罩，不僅可讓人一眼認出 Odyssey 的改款身份，讓其具備些商務氣息，可能也是此次改款的目的，但能否就此吸引些商務買家入主？這問題我們稍後再談。

車頭造型的改變，應該是此次 Odyssey 小改款的外觀重點。
車頭造型的改變，應該是此次 Odyssey 小改款的外觀重點。
更為直挺且大面積的水箱護罩，讓小改款後的 Odyssey 更多了些商務味。
更為直挺且大面積的水箱護罩，讓小改款後的 Odyssey 更多了些商務味。
頭尾皆採用 LED 照明科技，頂規的登峰版還加入了序列顯示方向燈。
頭尾皆採用 LED 照明科技，頂規的登峰版還加入了序列顯示方向燈。
原廠宣稱小改款 Odyssey 全車鈑件皆經過微調，但視覺感受不甚明顯。
原廠宣稱小改款 Odyssey 全車鈑件皆經過微調，但視覺感受不甚明顯。
低階與高階車型維持既有 17 與 18 吋的規格，僅於 17 吋款式輪胎尺碼稍做更動，但除了肉眼可見的造型更動以外，原廠宣稱導入獨家聲學共振減噪技術，藉此降低車內行駛時胎噪影響與提升舒適度，清楚說明此次改款的重點目標為何。

低階與高階車型維持既有 17 與 18 吋的規格，僅於 17 吋款式輪胎尺碼稍做更動。
低階與高階車型維持既有 17 與 18 吋的規格，僅於 17 吋款式輪胎尺碼稍做更動。
輪圈導入獨家聲學共振減噪技術，期望能改善先前為人詬病的隔音表現。
輪圈導入獨家聲學共振減噪技術，期望能改善先前為人詬病的隔音表現。
座艙內在既有的優異空間基礎上，針對造型與質感加以調整，透過全新導入、個人認為質感優異的黑檀木飾板加持，座艙內多了些日式高級旅店的氛圍，與既有的鋼琴烤漆飾板、鍍鉻飾條、黑色塑料等搭配上也不顯突兀。不過更讓人印象深刻的，是整體操作面的便利性與友善性，小改款如何成就這點？透過新換三幅式多功能方向盤上的左側滾輪、儀表內左側的全彩數位液晶介面、升級至外嵌式 8 吋觸控式多媒體系統（內建 Apple CarPlay 與 Android Auto）等，讓駕駛在操控車輛時更為輕鬆容易。此點若邀請舊有車主來體驗，應該會很有感。

座艙透過設計面與用料材質的改變，讓整體質感與使用便利性更為提升。
座艙透過設計面與用料材質的改變，讓整體質感與使用便利性更為提升。
黑檀木飾板質感優衣，對車內氛圍改變幫助不少。
黑檀木飾板質感優衣，對車內氛圍改變幫助不少。
乍看儀表為過去傳統的雙環設計，其實左側換上了全彩數位液晶介面。
乍看儀表為過去傳統的雙環設計，其實左側換上了全彩數位液晶介面。
中控台螢幕升級為外嵌式 8 吋觸控式多媒體系統。
中控台螢幕升級為外嵌式 8 吋觸控式多媒體系統。
內建 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機整合功能，實用性加分。
內建 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機整合功能，實用性加分。
空間面的舒適度與實用性，不僅是多年來 Odyssey 最受人稱道的優點，也仍是此次試駕小改款 Odyssey 最讓人印象深刻的特色。除了可以透過駕駛座左側控制的左右側電動滑門機制以外，並新增側滑門域預約上鎖與離開上鎖機制，雖然不若先前試駕的大改款 Toyota Sienna 配備的足踢感應式側滑門來得印象深刻，但對於實用性上仍有一定加分。

登峰版才有兩側電動滑門機制，入門的卓越版駕駛側滑門為手動。
登峰版才有兩側電動滑門機制，入門的卓越版駕駛側滑門為手動。
B 柱後方有著頗大的扶手，對於登車/下車動作便於輔助握持。
B 柱後方有著頗大的扶手，對於登車/下車動作便於輔助握持。
此外，試駕的七人座登峰版車型，第二排的獨立座椅舒適度無可挑惕，搭配上椅背角度、上背角度、腿靠、扶手等多項可調機制，多數乘客應該都可以調整出最適合與舒適的乘坐姿勢。此外，第二排座椅還可左右滑移，為中央騰出通行走道，便利乘客於第二排與第三排間移動以外，若收納第三排座椅，再把第二排滑軌上的鐵架取出，第二排還可滑移最後底處，營造更勝客機商務艙的乘坐空間，有著 Odyssey「四人座」的大絕招，此設計更讓人想到 Lexus LM 的四人座版本，雖然 Odyssey 沒有五百萬身價、也沒有區隔第一排與第二排間的私密隔屏，但第二排如此的大空間調整彈性，就如同開文所述，要當作企業的禮賓車，從空間運用與乘坐舒適度而言，Odyssey 絕對可以稱職演出。

Odyssey 全車系只有駕駛座配備八向電動座椅，其餘皆為手動調整。
Odyssey 全車系只有駕駛座配備八向電動座椅，其餘皆為手動調整。
第二排座椅雖然為手動調整，但調整的機制設計的相當容易操作。
第二排座椅雖然為手動調整，但調整的機制設計的相當容易操作。
椅背上半部角度也可獨立調整。
椅背上半部角度也可獨立調整。
把第二排座椅滑軌後方鐵條取下，同時收納第三排座椅，還可把第二排座椅推至最後面，營造尊榮四人座空間。
把第二排座椅滑軌後方鐵條取下，同時收納第三排座椅，還可把第二排座椅推至最後面，營造尊榮四人座空間。
超級寬敞的四人座空間，第二排座椅的變化多元絕對是 Odyssey 最大賣點。
超級寬敞的四人座空間，第二排座椅的變化多元絕對是 Odyssey 最大賣點。
第三排空間雖然沒有第二排來得讓人驚艷，但對於要長途乘坐成人而言，也不會是個太折騰的事，這也展現出Odyssey 相較於傳統三排七人座 SUV 車款而言，更適合全家出遊、三代同堂等多人乘載的使用需求。如果真要雞蛋中挑骨頭，少了電動調整機制的第二排座椅、沒有折疊桌設計等配備，可能是比較可惜的地方。

第三排座椅也可以提供成人長途乘坐不錯的舒適度。
第三排座椅也可以提供成人長途乘坐不錯的舒適度。
第三排座椅具備椅背角度調整功能。
第三排座椅具備椅背角度調整功能。
第三排座椅下方下挖的置物空間，也作為第三排座椅收納使用。
第三排座椅下方下挖的置物空間，也作為第三排座椅收納使用。
第三排椅背可往後 90 度翻折，轉變成後方觀景乘坐使用。
第三排椅背可往後 90 度翻折，轉變成後方觀景乘坐使用。
第三排座椅收納、第二排椅背前傾後，可營造相當寬敞平整的置物空間。
第三排座椅收納、第二排椅背前傾後，可營造相當寬敞平整的置物空間。
零碎空間的運用也是讓人讚許的優點，小改款在針對駕駛座左側增加隱藏式置杯架後，Odyssey 全車有著多達 11 個置杯架，在身處亞熱帶、盛行飲料文化的台灣用車環境，絕對是再貼心不過的設計了；不僅如此，副手席前掀蓋式置物盒、前排中央扶手置物空間（登峰版七人座）、全車四個 USB 充電座等，都是貼合現代人生活習慣的聰明與友善設計。

駕駛座左側新增一個隱藏式置杯架。
駕駛座左側新增一個隱藏式置杯架。
中控台下方的收納式置杯架。
中控台下方的收納式置杯架。
第二排內側與門板上皆有獨立置杯架。
第二排內側與門板上皆有獨立置杯架。
副駕駛座手套箱上方新增一個上掀式置物盒空間，內有 USB 充電座。
副駕駛座手套箱上方新增一個上掀式置物盒空間，內有 USB 充電座。
中控台下方的電源供應設計。
中控台下方的電源供應設計。
中央扶手後側另有兩個 USB 充電座。
中央扶手後側另有兩個 USB 充電座。
第三排座椅側的置物空間與電源供應插座。
第三排座椅側的置物空間與電源供應插座。
登峰版才配備有天窗，但非全景式，相當可惜。
登峰版才配備有天窗，但非全景式，相當可惜。
前排座椅上方的親子鏡，讓前方父母更容易掌握與查看後方小孩的狀況。
前排座椅上方的親子鏡，讓前方父母更容易掌握與查看後方小孩的狀況。
第二排與第三排皆有上方空調出風口。
第二排與第三排皆有上方空調出風口。
相同於過往的動力編成，可能是此次小改款 Odyssey 最容易讓人詬病的弱項，但嚴格來說，受人詬病的原因是「維持原狀」，而非「不敷使用」，以 2.4 升自然進氣汽油引擎搭配 CVT 變速箱而言，動力輸出的能耐還是易於驅策、足夠推動此車型設定的，雖然 12.9km/L 的油耗表現不算亮眼，但以此車型要有著出色的油耗成績，除了可能需要台灣消費者不見得買單的柴油動力，不然就是要更高價格的油電動力，以當前 Odyssey 的穩定銷售表現，維持原有動力設定，可能是個保守但卻最保險的策略。

與改款前同樣搭載 2.4 升自然進氣汽油引擎，具備 175ps/6200rpm 最大馬力與 23kgm/4000rpm 最大扭力輸出。
與改款前同樣搭載 2.4 升自然進氣汽油引擎，具備 175ps/6200rpm 最大馬力與 23kgm/4000rpm 最大扭力輸出。
搭配 CVT 變速箱與前輪驅動配置，原廠油耗測試數據為 12.9km/L。
搭配 CVT 變速箱與前輪驅動配置，原廠油耗測試數據為 12.9km/L。
配備換檔撥片與模擬七速手自排控制。
配備換檔撥片與模擬七速手自排控制。
加速表現線性好掌控，動力輸出設定是家庭舒適使用。
加速表現線性好掌控，動力輸出設定是家庭舒適使用。
至於此次強調的隔音制震表現，以「比較」程度而言，確實相較於改款前有著一定程度的提升，但主要是針對底盤下輪胎滾動噪音的隔絕進步，但在整體的風切聲抑制上，以其 162.9~179.9 萬的售價區間，自身認為仍有進步的空間，畢竟相較於同價格帶的其他車款，無論是高底盤 SUV 或是豪華品牌小車， Odyssey 的隔音制震表現都不算名列前茅的優等生。對於一款目標乘載全家出遊的代步夥伴，如能針對此重點項目加強，相信可以增加不少買家入主意願。

隔音表現主要強化在輪胎滾動噪音的隔絕，上半部的風切聲抑制仍有進步空間。
隔音表現主要強化在輪胎滾動噪音的隔絕，上半部的風切聲抑制仍有進步空間。
最後於安全部分，雖然小改款 Odyssey 同樣搭載了 Honda Sensing 此招牌ADAS 科技，但由於少了 LSF 低速自動跟車系統，讓其 ACC 主動式車距調節定速巡航系統不算全速域等級，車速 30km/h 以下便會自動關閉，FCW 前方碰撞警示系統與 CMBS 碰撞緩解警示系統作動時速則在 5~100km/h 之間。雖然沒有全速域，但新增的 RSR 後座提醒系統與 i-Size 兒童安全座椅固定裝置，對於家庭使用者而言，安全面仍有一定的幫助。

小改款 Odyssey 同樣搭載了 Honda Sensing 此招牌ADAS 科技，但由於少了 LSF 低速自動跟車系統，讓其 ACC 主動式車距調節定速巡航系統不算全速域等級。
小改款 Odyssey 同樣搭載了 Honda Sensing 此招牌ADAS 科技，但由於少了 LSF 低速自動跟車系統，讓其 ACC 主動式車距調節定速巡航系統不算全速域等級。
倒車顯影與 360 度環景皆配備，但顯示畫素較為粗糙。
倒車顯影與 360 度環景皆配備，但顯示畫素較為粗糙。
針對此次小改款  Odyssey，雖然外觀的改變讓其多了幾分商務氣息的穩重霸氣，但面對市場上商務定位更顯濃厚的VWCV T6、Toyota Alphard 甚至 Lexus LM 等車型而言，Odyssey 無論車身尺碼、售價定位對於家庭使用者而言無疑更具吸引力，仍與上述的商用廂型車當紅炸子雞有著一定差距，想要藉此吸引更多商用買家入手，應該不是小改款 Odyssey 主要瞄準的戰區。但透過內部便利性、科技度、舒適面的提升，在其目前沒有同級對手的市場空間，絕對有其產品魅力。

透過造型修改提升商務氣息，但能否藉此吸引更多商用客入主？個人持保守態度。
透過造型修改提升商務氣息，但能否藉此吸引更多商用客入主？個人持保守態度。
但也別忘了，身為市場後追者，Kia 於四月份將推出全新世代的 Carnival 車型，此車款在國外一推出立刻獲得極大聲量，在台灣更開出了比 Odyssey 更優惠的價格區間，更有著媲美 Toyota Sienna 相同的車身尺碼，CP 值無庸置疑；或許以其品牌聲量，一時之間還無法取代 Odyssey 的地位，但對於瓜分市場份額絕對有相當程度的殺傷力，屆時 Odyssey 該如何拿出進一步的武器？值得期待，但肯定的是，對於有七人座或是 MPV 車型的消費者們，未來市場選擇越來越多，絕對是最讓人開心的事！

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