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運動傷害有痛就要吃藥嗎？專家呼籲：消炎藥能降低疼痛但長期吃也有風險！

Heho健康

2021-04-13 14:01:30

運動傷害有痛就要吃藥嗎？專家呼籲：消炎藥能降低疼痛但長期吃也有風險！
運動傷害有痛就要吃藥嗎？專家呼籲：消炎藥能降低疼痛但長期吃也有風險！
「止痛新觀念，消炎才有效」，這句廣告詞幾乎人人朗朗上口，先不論其他疾病，這個新觀念對於運動員和運動愛好者來說，是正確的嗎？

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研究指出，奧運運動員使用非類固醇類抗發炎藥 （Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs）的比例比同年齡的人高出許多；參與足球世界盃的球員更是有超過一半的球員在賽程中使用非類固醇類抗發炎藥。

運動風氣盛行的今天，不只運動員，運動愛好者也常常為了減低疼痛、讓運動表現更好而使用止痛藥，而「非類固醇類抗發炎藥」是最常被使用的。

儘管許多運動相關組織呼籲減少止痛藥的使用，以免造成短期或長期的副作用，但止痛藥的使用率仍居高不下，甚至因為取得的方便性，使用的人比統計數字更多。

接續乙醯胺酚的討論，這篇文章將探討最常使用的止痛藥 – 「非類固醇類抗發炎藥」在科學證據的安全性以及作用。



非類固醇類抗發炎藥（NSAIDs）安全嗎？

非類固醇類抗發炎藥（NSAIDs）具有解熱鎮痛及消炎的效果，但可能會破壞胃黏膜及影響腎血流，甚至造成腸胃道出血、增加心血管疾病風險、腎功能損傷等狀況。曾有研究指出，馬拉松選手發生腸胃道出血、血尿、心血管疾病的機率隨著 NSAIDs 的使用量上升而提高。

雖然以上提到的副作用並不是人人都會出現，也不會因短期服用便產生終身不可逆的傷害，但此風險隨著用藥種類、用藥時間長度、及病人本身體質相關，故在使用前，應由醫師審慎評估患者狀況。

值得注意的是，對 NSAIDs 過敏的人不少，研究指出每 1000 人當中約有 10~30 人，而且只要對一種 NSAIDs 過敏，對於其它 NSAIDs 類的藥物也有很高的過敏機率。對 NSAIDs 的過敏反應多為輕微過敏，如皮疹、臉部周圍腫等，停藥或服用抗組織胺便會改善，但嚴重則可能引起支氣管收縮、氣喘發作。

對運動員使用 NSAIDs 藥物的另一個考量是，由於非選擇性 NSAIDs 會影響血小板凝集而影響凝血功能，需肢體碰撞的運動員使用時要注意可能提高出血風險。

非類固醇類抗發炎藥能增強運動表現嗎？

先說結論， NSAIDs 雖可減少運動傷害所引起的發炎反應，但對於運動表現可能有不好的影響。

研究指出，NSAIDs 會減少運動過後的組織合成反應，長期來說會阻礙肌肉量的增長與力量的提升，而高劑量 NSAIDs 對於肌肉的影響更為顯著。有趣的是，選擇性 COX-2 inhibitor （第二代 NSAIDs，如：Etoricoxib、Celecoxib）並不會減少人體肌肉蛋白的合成，這可能與肌肉蛋白合成主要是由 COX 系統中 COX-1 所主導有關。



不用消炎藥如何緩解運動疼痛

看到這裡，也許你下次使用消炎藥之前會有些疑慮。沒關係，如果是一般的關節扭傷或肌肉拉傷，可以先依照以下的 PRICE 原則處理：

  • P （protection）保護患處，例如使用拐杖走路，避免扭傷的腳踝持續著地受力。
  • R （rest）休息，減少運動或活動量，但並不是完全不動，患處還是需要稍微活動，加速循環及修復。
  • I （ice）冰敷減少腫脹，一次 10-15 分鐘，每次間隔 1-2 小時。注意勿使表皮凍傷或產生感覺麻木的狀況。
  • C （compression）使用彈性繃帶加壓患處，減少腫脹並有支撐效果。注意不要綁太緊導致肢體麻木或表皮顏色改變。
  • E （elevation）抬高患處，加速組織液回流減少腫脹。
要提醒的是，如果運動傷害處持續疼痛甚至惡化，建議找復健科醫師檢查，確認關節肌肉韌帶等組織是否有受傷、需要進一步處理或復健治療。

結語

NSAIDs 消炎藥的使用對運動員及運動愛好者來說猶如房間裡的大象，雖然明顯卻被集體視而不見。

消炎藥有可以迅速緩解疼痛因此被廣泛使用，然而其副作用及對肌肉合成的長期影響是應該被考慮的。學界也有越來越多的聲音，希望體育界，包括教練、運動醫學醫療團隊等專業人員都該更加重視這個議題

運動是很美好的事，因此更該正確使用藥物，讓運動生涯安全而長久。

參考資料：

  1. Baldwin Lanier A. Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs following exercise-induced muscle injury. Sports Med.2003;33(3):177‐185.
  2. High prevalence of medication use in professional football tournaments including the World Cups between 2002 and 2014: a narrative review with a focus on NSAIDs. Br J Sports Med. 2015;49(9):580‐582.
  3. Kuster M, Renner B, Oppel P, Niederweis U, Brune K. Consumption of analgesics before a marathon and the incidence of cardiovascular, gastrointestinal and renal problems:a cohort study. BMJ Open. 2013;3(4).
  4. Lilja M, Mandic M, Apro W, et al. High doses of anti-inflammatory drugs compromise muscle strength and hyper-trophic adaptations to resistance training in young adults. Acta Physiol (Oxf). 2018;222(2).
    raining in young adults. Acta Physiol (Oxf). 2018;222(2).
文 / 康禾復健科診所暨新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁、國立金門大學藥理學講師暨衛生福利部金門醫院藥師黃佳鴻

圖 / 蘇鈺婷



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