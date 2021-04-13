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運動風氣盛行的今天，不只運動員，運動愛好者也常常為了減低疼痛、讓運動表現更好而使用止痛藥，而「非類固醇類抗發炎藥」是最常被使用的。
儘管許多運動相關組織呼籲減少止痛藥的使用，以免造成短期或長期的副作用，但止痛藥的使用率仍居高不下，甚至因為取得的方便性，使用的人比統計數字更多。
接續乙醯胺酚的討論，這篇文章將探討最常使用的止痛藥 – 「非類固醇類抗發炎藥」在科學證據的安全性以及作用。
非類固醇類抗發炎藥（NSAIDs）安全嗎？
非類固醇類抗發炎藥（NSAIDs）具有解熱鎮痛及消炎的效果，但可能會破壞胃黏膜及影響腎血流，甚至造成腸胃道出血、增加心血管疾病風險、腎功能損傷等狀況。曾有研究指出，馬拉松選手發生腸胃道出血、血尿、心血管疾病的機率隨著 NSAIDs 的使用量上升而提高。
雖然以上提到的副作用並不是人人都會出現，也不會因短期服用便產生終身不可逆的傷害，但此風險隨著用藥種類、用藥時間長度、及病人本身體質相關，故在使用前，應由醫師審慎評估患者狀況。
值得注意的是，對 NSAIDs 過敏的人不少，研究指出每 1000 人當中約有 10~30 人，而且只要對一種 NSAIDs 過敏，對於其它 NSAIDs 類的藥物也有很高的過敏機率。對 NSAIDs 的過敏反應多為輕微過敏，如皮疹、臉部周圍腫等，停藥或服用抗組織胺便會改善，但嚴重則可能引起支氣管收縮、氣喘發作。
對運動員使用 NSAIDs 藥物的另一個考量是，由於非選擇性 NSAIDs 會影響血小板凝集而影響凝血功能，需肢體碰撞的運動員使用時要注意可能提高出血風險。
非類固醇類抗發炎藥能增強運動表現嗎？
先說結論， NSAIDs 雖可減少運動傷害所引起的發炎反應，但對於運動表現可能有不好的影響。
研究指出，NSAIDs 會減少運動過後的組織合成反應，長期來說會阻礙肌肉量的增長與力量的提升，而高劑量 NSAIDs 對於肌肉的影響更為顯著。有趣的是，選擇性 COX-2 inhibitor （第二代 NSAIDs，如：Etoricoxib、Celecoxib）並不會減少人體肌肉蛋白的合成，這可能與肌肉蛋白合成主要是由 COX 系統中 COX-1 所主導有關。
不用消炎藥如何緩解運動疼痛
看到這裡，也許你下次使用消炎藥之前會有些疑慮。沒關係，如果是一般的關節扭傷或肌肉拉傷，可以先依照以下的 PRICE 原則處理：
- P （protection）：保護患處，例如使用拐杖走路，避免扭傷的腳踝持續著地受力。
- R （rest）：休息，減少運動或活動量，但並不是完全不動，患處還是需要稍微活動，加速循環及修復。
- I （ice）：冰敷減少腫脹，一次 10-15 分鐘，每次間隔 1-2 小時。注意勿使表皮凍傷或產生感覺麻木的狀況。
- C （compression）：使用彈性繃帶加壓患處，減少腫脹並有支撐效果。注意不要綁太緊導致肢體麻木或表皮顏色改變。
- E （elevation）：抬高患處，加速組織液回流減少腫脹。
結語
NSAIDs 消炎藥的使用對運動員及運動愛好者來說猶如房間裡的大象，雖然明顯卻被集體視而不見。
消炎藥有可以迅速緩解疼痛因此被廣泛使用，然而其副作用及對肌肉合成的長期影響是應該被考慮的。學界也有越來越多的聲音，希望體育界，包括教練、運動醫學醫療團隊等專業人員都該更加重視這個議題
運動是很美好的事，因此更該正確使用藥物，讓運動生涯安全而長久。
參考資料：
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raining in young adults. Acta Physiol (Oxf). 2018;222(2).
圖 / 蘇鈺婷
這篇文章 運動傷害有痛就要吃藥嗎？專家呼籲：消炎藥能降低疼痛但長期吃也有風險！ 最早出現於 Heho健康