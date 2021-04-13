第四代 Škoda Octavia 終於來了！ 經濟部能源局 2021 年 3 月份油耗測試出爐

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在進口小客車方面，可以見到原廠已發表 1 年多的全新第四代 Škoda Octavia 終於現身，採用 1.0 升 e-TEC 輕油電動力，Hatchback 車型繳出 20.4km/L 的平均油耗數字，Combi 旅行車則為 18.6km/L，另外也可見到即將上市的小改款 Jaguar E-Pace 及 Jaguar XF 通過測試，其他車款則為近期已上市的小改款 Kia Stonic、大改款 Mercedes-Benz S 350 d、小改款 Škoda Superb、大改款 Toyota Sienna 及小改款 Toyota Camry 等，加上多款新年式車型的認證。
第四代大改款 Škoda Octavia 以 1.0 升 e-TEC 輕油電動力現身，Hatchback 車型繳出 20.4km/L 的平均油耗數字，Combi 旅行車則為 18.6km/L。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式) 車款部分，可見到本週即將上市的 Subaru Outback 完成測試，平均油耗為 13.9km/L，另外也有 Land Rover Defender 90 短軸柴油車型通過，平均油耗為 12.3km/L，而小改款 Discovery 也在本月送測完成。其他已上市的通過車款包含小改款 Audi Q7 50 TDI quattro、小改款 Toyota Sienna 及新年式 Mercedes-Benz G 500 等。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車在國內上市的最新消息，敬請關注。